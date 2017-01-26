Более 30 домов в Великих Луках будут отремонтированы за счет взносов в фонд капремонта

Пять новых современных лифтов появились в домах № 15/2, 36, корп.2 и 38, корп.2 по проспекту Гагарина в Великих Луках. Как рассказал Псковской Ленте Новостей и.о. заместителя главы администрации по инфраструктуре Юрий Власюк, новые лифты были приобретены и установлены за счет средств, которые жители этих домов перечислили в Фонд капитального ремонта. Это далеко не первые работы, которые профинансированы таким образом: в 2016 году по программе капремонта были обновлены фасады 15 домов, отремонтированы крыши в трех домах и подвалы в семи жилых зданиях.

«В конце 2016 – начале 2017 года были также заменены пять лифтов, – отметил Юрий Власюк. – Во время ремонтных работ мы неоднократно встречались со строителями и с жителями, контролировали ход ремонта, вместе принимали работу. Лифты – новые, современные, тихие, люди благодарили и даже не верили, что всего один год платят в ФКР, а дом уже меняется к лучшему».

Юрий Власюк подчеркнул, что на таких конкретных примерах видно, что программа капремонта действительно реализуется, и деньги идут по назначению. «Чем лучше платежная дисциплина, тем больше домов попадают в программу капремонта, – сообщил и.о. заместителя главы администрации. – В 2017 году планируется включить в ее действие 33 многоквартирных дома по разным направлениям работ – ремонт электропроводки, водоснабжения, фасадов, крыш. Это цифры на начало года, я надеюсь, что перечень будет расширяться, и в течение года еще ряд домов будет включен в программу».

Отдельно он остановился на том факте, что в подписании акта приемки работ участвует заказчик, подрядчик, управляющая компания, представители администрации города и обязательно ответственный от дома. «Без подписи жильцов работа не принимается и не оплачивается, поэтому, как видите, процедура приемки – открытая и публичная», – подчеркнул Юрий Власюк.

В этом процессе активно участвуют и депутаты городской думы. Так, заместитель главы города Андрей Корнев, на чьем избирательном участке находится дом № 15/2 по пр. Гагарина, рассказал, что вопрос замены лифтов был одним из самых актуальных для жильцов. «В 2014 году в рамках муниципальной программы мы заменили лифт в первом подъезде и совместно с администрацией города прорабатывали вопрос о замене оставшихся трех. Дом девятиэтажный, понятно, что пожилым людям, мамам с колясками да и всем другим лифт просто необходим», – отметил он и сообщил, что в процесс сбора пожеланий жителей и контроля за приемкой работ активно включились общественные советники главы города. «У меня на округе выбрано 27 общественных советников, я работаю с ними в тесном контакте, общаюсь практически каждый день, помогаю решать вопросы, – рассказал депутат. – Думаю, совместными усилиями у нас все получится, мы на правильном пути».

Источник: Псковская Лента Новостей