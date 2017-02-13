www.pln24.ru Информационный портал Псковской области. Основан в 2000 году.


Зачем рынку риэлтор? Что делать, если нотариус - мошенник? «Псковские тепловые сети» уведомили об изменении нормативов с января Как и когда приватизировать квартиру? Как купить квартиру студенту С надеждой на административную магию Как оплатить коммунальные услуги без комиссии Скидки «На Алмазной» Наполним бассейны ОДН Сервис ответов на вопросы Сроки поверки индивидуальных приборов учета «Псковские тепловые сети» уведомили об изменении нормативов с января Скидки «На Алмазной» Сроки поверки индивидуальных приборов учета Скидки «На Алмазной» Наполним бассейны ОДН
     Рынок недвижимости Псковской области - 2016: Итоги и тенденции    ОДН по-новому    В Пскове появились «обманутые дольщики»   

Горводоканал просит граждан обратить особое внимание на сроки поверки индивидуальных приборов учета


17.02.2017 11:28 ПЛН, Псков

За последние две недели в МП г. Пскова «Горводоканал» значительно увеличилось количество звонков и обращений граждан. Как сообщили Псковской Ленте Новостей на предприятии, основную часть из них можно разделить на 2 группы: обращения, касающиеся начислений по ОДН, и вопросы, касающиеся начислений по показаниям индивидуальных приборов учета.

Горводоканал обращает особое внимание жителей, что с октября 2016 года специалистами предприятия проводится плановая поэтапная работа по проверке сроков эксплуатации индивидуальных приборов учета (ИПУ). Это связано с исполнением постановления правительства №354 (п.34 (д)). Жители, у которых срок эксплуатации ИПУ подходил к концу, или у которых не было предоставлено сведений о сроках поверки счетчиков, неоднократно предупреждались в квитанциях о необходимости предоставить сведения, либо поверить ИПУ.

Стоит обратить внимание на тот факт, что программа по начислению оплаты за холодное водоснабжение автоматически делает перерасчет по среднемесячному показателю в случае, если срок поверки не продлен или ИПУ не заменен на новый. Соответственно, абоненты, которые вовремя не сделали поверку счетчика, не сделали замену старого на новый или не предоставили в срок документы об изменениях, начали получать квитанции на оплату холодного водоснабжения, начисления в которых производились исходя из среднемесячного потребления, а не по показаниям ИПУ.

«Обращаем внимание граждан, которые хотят предоставить документы на новые ИПУ, что это можно сделать не только приехав в "Горводоканал". Вы можете оставить документы под подпись в своей управляющей организации, либо отправить копии по факсу 792005, 792034, на электронную почту office@vdkpskov.ru , по почте России (г. Псков, ул. Советской Армии, д. 49А)», - отметили на предприятии.

Кроме того, «Горводоканал» просит жителей, сроки эксплуатации ИПУ которых подходят к концу, не затягивать с заменой счетчиков во избежание начислений за ресурс по среднемесячному потреблению и по нормативу.

Что касается вопросов по начислению новых нормативов на содержание общедомового имущества, то, в связи с тем, что плата за коммунальные услуги, потребленные на общедомовые нужды, с 1 января 2017 года относится не к коммунальным, а к жилищным услугам, данный вопрос не входит в компетенцию ресурсоснабжающих организаций (за исключением домов на непосредственном или не выбранном способе управления).

Источник: Псковская Лента Новостей



Комментарии: 0 | Вставить в блог | Версия для печати


 


Инфраструктуру какого жилого комплекса Пскова вы считаете наиболее комфортной?














Голосование

Инфраструктуру какого жилого комплекса Пскова вы считаете наиболее комфортной?