Горводоканал просит граждан обратить особое внимание на сроки поверки индивидуальных приборов учета

За последние две недели в МП г. Пскова «Горводоканал» значительно увеличилось количество звонков и обращений граждан. Как сообщили Псковской Ленте Новостей на предприятии, основную часть из них можно разделить на 2 группы: обращения, касающиеся начислений по ОДН, и вопросы, касающиеся начислений по показаниям индивидуальных приборов учета.

Горводоканал обращает особое внимание жителей, что с октября 2016 года специалистами предприятия проводится плановая поэтапная работа по проверке сроков эксплуатации индивидуальных приборов учета (ИПУ). Это связано с исполнением постановления правительства №354 (п.34 (д)). Жители, у которых срок эксплуатации ИПУ подходил к концу, или у которых не было предоставлено сведений о сроках поверки счетчиков, неоднократно предупреждались в квитанциях о необходимости предоставить сведения, либо поверить ИПУ.

Стоит обратить внимание на тот факт, что программа по начислению оплаты за холодное водоснабжение автоматически делает перерасчет по среднемесячному показателю в случае, если срок поверки не продлен или ИПУ не заменен на новый. Соответственно, абоненты, которые вовремя не сделали поверку счетчика, не сделали замену старого на новый или не предоставили в срок документы об изменениях, начали получать квитанции на оплату холодного водоснабжения, начисления в которых производились исходя из среднемесячного потребления, а не по показаниям ИПУ.

«Обращаем внимание граждан, которые хотят предоставить документы на новые ИПУ, что это можно сделать не только приехав в "Горводоканал". Вы можете оставить документы под подпись в своей управляющей организации, либо отправить копии по факсу 792005, 792034, на электронную почту office@vdkpskov.ru , по почте России (г. Псков, ул. Советской Армии, д. 49А)», - отметили на предприятии.

Кроме того, «Горводоканал» просит жителей, сроки эксплуатации ИПУ которых подходят к концу, не затягивать с заменой счетчиков во избежание начислений за ресурс по среднемесячному потреблению и по нормативу.

Что касается вопросов по начислению новых нормативов на содержание общедомового имущества, то, в связи с тем, что плата за коммунальные услуги, потребленные на общедомовые нужды, с 1 января 2017 года относится не к коммунальным, а к жилищным услугам, данный вопрос не входит в компетенцию ресурсоснабжающих организаций (за исключением домов на непосредственном или не выбранном способе управления).

Источник: Псковская Лента Новостей