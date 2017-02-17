Новая линия уличного освещения протяженностью 705 метров установлена по улице Рабочий поселок и улице Мелиораторов

Новая линия уличного освещения протяженностью 705 метров установлена на улицах Рабочий поселок и Мелиораторов в Великих Луках. Об том сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе администрации города.

Контакт на выполнение строительно-монтажных работ был заключен администрацией города 24 января, а уже 20 февраля работы были выполнены в полном объеме. От дома № 28 по ул. Рабочий поселок границы городской черты на ул. Мелиораторов установлены 23 железобетонные опоры, на которых смонтированы современные светодиодные светильники.

Как рассказал депутат Великолукской городской Думы по этому округу Сергей Федосеев, вопрос качественного освещения неоднократно поднимали в своих обращениях к нему жители этих улиц.

«Здесь расположены как жилые дома, в том числе двух- и трехэтажные, так и производственные площадки, движение по улицам активное, а с освещением были проблемы, – отметил он. – Раньше стояли старые фонари, которые то работали, то не работали, и освещение было неважное. А ведь это въезд в город, то, с чего Великие Луки начинаются для наших гостей. Поэтому я считаю очень важным привести этот район в порядок».

Сергей Федосеев планомерно на протяжении последних несколько лет работает над улучшением инфраструктуры данных улиц и выполнением просьб жителей. Так, в прошлом году здесь было отремонтировано асфальтобетонное покрытие проезжей части, а еще раньше – восстановлено нормальное теплоснабжение.

«Когда я в 2012 году шел на выборы по этому округу, приходил к людям в эти дома, температура в квартирах была ниже положенных норм, – вспомнил он. – Теперь в квартирах в холодное время года тепло. В прошлом году сделали нормальную дорогу, вот сейчас запустили новую линию уличного освещения. Конечно, задач впереди еще немало, но работа движется, и вместе с моими избирателями будем постепенно решать проблемы».

Источник: Псковская Лента Новостей