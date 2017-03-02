Управляющим компаниям Пскова рекомендовано акцентировать внимание на осмотре газового оборудования в многоэтажках

Управляющим компаниям Пскова рекомендовано при плановых весенних осмотрах многоквартирных домов акцентировать внимание на внутридомовом газовом оборудовании (ВДГО). Этот вопрос был поднят на еженедельном совещании с УК в управлении городского хозяйства, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе ОМСУ города Пскова.

«С наступлением весеннего периода управляющие компании проводят традиционные осмотры каждого обслуживаемого ими дома с составлением актов. Во время осмотров необходимо визуально оценить и состояние газовых сетей, наружного газопровода по фасаду здания и также отразить это в акте», - рекомендовали специалисты УГХ представителям управляющих организаций и напомнили о необходимости проводить диагностику ВДГО с привлечением лицензированных организаций в тех домах, которым 30 и более лет.

Кроме того, согласно распоряжению комиссии по чрезвычайным ситуациям муниципалитета со ссылкой на аналогичное решение региональной КЧС, в ближайшее время в многоквартирных домах Пскова будут проведены межведомственные профилактические рейды по осмотру внутридомового и внутриквартирного газового оборудования. К участию в рейдах будут привлечены специалисты УГХ, МЧС и УМВД.

Источник: Псковская Лента Новостей