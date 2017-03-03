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Госкомитет по тарифам и энергетике внедряет целевые модели упрощения процедур техприсоединения
16.03.2017 12:36 ПЛН, Псков
Распоряжением правительства Российской Федерации от 31.01.2017 года № 147-р утверждены целевые модели упрощения процедур ведения бизнеса и повышения инвестиционной привлекательности субъектов Российской Федерации.
Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе администрации региона, с целью исполнения поручения президента Российской Федерации и распоряжения правительства Российской Федерации в феврале 2017 года на заседаниях рабочих групп, созданных распоряжениями администрации области, были утверждены дорожные карты по направлениям «Технологическое присоединение к электрическим сетям» и «Подключение (технологическое присоединение) к сетям газораспределения».
Целевая модель по техприсоединению к электрическим сетям с максимальной мощностью до 150 кВт включительно предусматривает срок 90 дней, в том числе:
- на заключение договора о технологическом присоединении до 10 дней;
- на выполнение работ до 70 дней;
- на оформление факта технологического присоединения до 10 дней.
Для достижения указанных сроков рекомендованы основные факторы оптимизации процесса технологического присоединения к электрическим сетям на этапах: заключения договора о технологическом присоединении; выполнения мероприятий по технологическому присоединению; оформления факта технологического присоединения к электрическим сетям.
Большая часть из запланированных мероприятий каждого этапа уже реализуется сетевой компанией.
Целевая модель «Подключение (технологическое присоединение) к сетям газораспределения» определяет порядок сокращения сроков прохождения процедур и предусматривает следующие сроки:
- заключение договора о подключении (технологическом присоединении) объектов капитального строительства к сети газораспределения (далее — договор о подключении) — в течение 30 дней;
- выполнение мероприятий - в течение 90 дней;
- пуск газа - в течение 15 дней.
Целевая модель сформирована на базе «модельного объекта» со следующими параметрами:
- газоиспользующее оборудование с максимальным расходом газа от 15 до 42 куб. метров в час (мощность от 125 до 350 кВт);
- проектное рабочее давление в присоединяемом газопроводе-вводе не более 0,3 Мпа;
- расстояние от земельного участка заявителя до сети газораспределения, измеряемое по прямой линии, не более 150 метров.
Мероприятиями целевой модели предполагается урегулирование вопросов, связанных с доступностью услуг по подключению (технологическому присоединению) объектов капитального строительства к газораспределительным сетям на территории Псковской области.
Источник: Псковская Лента Новостей
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