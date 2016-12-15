Выездные семинары пройдут в Печорах 1 и 2 февраля в рамках проекта «Университет третьего возраста – факультет ЖКХ»

Цикл выездных семинаров в рамках проекта «Университет третьего возраста – факультет ЖКХ» начинает в Псковской области региональное отделение Союза пенсионеров России.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в псковском отделении СПР, реализация данного проекта началась в регионе в декабре прошлого года. Проект направлен на решение принципиальной стратегической задачи - стимулирование собственников и нанимателей жилья к объединению для управления многоквартирными домами, созданию институтов самоуправления; просвещение граждан по вопросам ЖКХ, управления многоквартирным домом и общественного контроля.

В рамках реализации проекта будут созданы условия, которые позволят гражданам эффективно управлять многоквартирным домом, формировать комфортную среду своего проживания, грамотно и обоснованно вести диалог с поставщиками услуг и управляющими организациями в сфере ЖКХ. Мероприятия проекта будут проводится силами специалистов проекта «Школа грамотного потребителя» на базе сети «Университет третьего возраста», что, по мнению организаторов проекта, является отличным примером объединения поколений.

1 и 2 февраля состоятся первые выездные семинары, которые пройдут в Печорах. В рамках первого дня участники проекта разберутся, «Кто в доме хозяин?». Данный раздел посвящен общим правовым вопросам и призван закрепить у слушателей представление о том, что является объектом управления в жилищной сфере, какие существуют субъекты – участники правоотношений в данной сфере, какие у каждого вида участников объемы прав и обязанностей, как они взаимодействуют в вопросах, имеющих существенное значение для всего многоквартирного дома.

В разделе «Что значит управлять домом?» специалисты проекта расскажут о различных вариантах взаимоотношений участников процесса управления многоквартирным домом: различные способы управления, комбинации договорных отношений с подрядными и ресурсоснабжающими организациями, методы привлечения исполнителей работ и услуг. Каждый дом может подобрать для себя наиболее актуальную форму таких отношений. Для этого раскрываются отличия и преимущества того, как обеспечиваются права собственников при различных способах управления, как способ управления выбирается.

Второй день обучения будет посвящен ответам на вопросы:

«За что мы платим квартплату?» . Очень часто мы и представления не имеем, за что платим квартплату. Какие работы и услуги входят в те расходы, которые указаны в нашей квитанции на оплату услуг? В каком объеме эти услуги должны предоставляться? Что нужно делать в тех случаях, когда работы и услуги предоставляются нам не в полном объеме и не надлежащего качества? Данный раздел призван дать слушателям ответы на перечисленные вопросы и проверить их знания по этой теме.

. Очень часто мы и представления не имеем, за что платим квартплату. Какие работы и услуги входят в те расходы, которые указаны в нашей квитанции на оплату услуг? В каком объеме эти услуги должны предоставляться? Что нужно делать в тех случаях, когда работы и услуги предоставляются нам не в полном объеме и не надлежащего качества? Данный раздел призван дать слушателям ответы на перечисленные вопросы и проверить их знания по этой теме. «Кто за что отвечает в ЖКХ?». Во многом, причина безучастности ко всему, что происходит за пределами квартиры, заключается в том , что большинство жителей уверен ы : мы за это не отвечаем - з а это отвечает го сударство. Но времена меняются, меняются и имущественные взаимоотношения, и состав собственников. Теперь большинство собственников – граждане, а не город, а значит многоквартирный дом, все его конструктивные и инженерные элементы – это зона их ответственности. Но только ли собственники за вс е отвечают? Не оставлены ли мы один на один со всеми этими сложностями, проблемами и неразрешимыми трудностями? Данный раздел призван дать ответы слушателям на поставленные вопросы и получить обратную связь на понимание.

Также в рамках семинаров будут затронуты вопросы капитального ремонта многоквартирных жилых домов, энергоэффективности, защиты прав потребителей и другие.

В проведении занятий примут участие эксперты в сфере ЖКХ и представители Фонда капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах Псковской области.

При реализации проекта используются средства государственной поддержки, выделенные в качестве гранта в соответствии c распоряжением президента РФ от 5 апреля 2016 года и на основании конкурса, проведенного Союзом пенсионеров России.

Источник: Псковская Лента Новостей