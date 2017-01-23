Псковичей приглашают на бесплатные семинары по ЖКХ

Объявлен набор в группы бесплатных семинарских занятий по ЖКХ, которые проводят специалисты Союза Собственников Недвижимости Псковской области и проекта «Школа грамотного потребителя» в рамках проекта «Университет третьего возраста – факультет ЖКХ». Как сообщили Псковской Ленте Новостей организаторы, занятия пройдут в марте и апреле в Пскове.

Каждая группа пройдет курс из 5 лекций и получит ответы на вопросы по следующим темам: «Права и обязанности собственников, нанимателей и членов их семей по пользованию жилым помещением», «Общее имущество собственников многоквартирного дома», «Общее собрание собственников помещения многоквартирного дома, как высший орган управления многоквартирным домом», «Ценообразование и их фактические расходы на оказание услуг и выполнение работ на управление, содержание и ремонт», «Общие требования к организации содержания и ремонта многоквартирного дома. Контроль соблюдения требований к содержанию и ремонту жилищного фонда», «Реализация программы капитального ремонта» и т.д.

Запись в группы по телефону – 89212189588 (Тамара Михайловна) или в группах в социальных сетях - https://vk.com/cchpskov, https://www.facebook.com/ CCHPskov/ . Количество мест ограничено.

Источник: Псковская Лента Новостей