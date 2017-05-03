Памятка для тех, кого залило во время капремонта крыши

В связи с тем, что активно ведутся капитальные работы крыш домов и в то же время стоит дождливая погода, в общественную организацию «Управа в ЖКХ» стали поступать звонки с разных районов Псковской области с вопросом, как быть, если залило потолки и испорчена мебель. Как подчеркивает руководитель общественной организации «Управа в ЖКХ» Сергей Елизаров, если следовать определенным действиям, то можно обеспечить наиболее благоприятный для собственника исход.

Памятка для тех, кого залило во время капремонта крыши

Досудебный порядок урегулирования вопросов

Возмещения вреда

1. Зафиксировать факт причинения ущерба.

При обнаружении признаков ущерба жильцу квартиры необходимо сообщить об этом в управляющую организацию, в правление ТСЖ, кооператива, с целью выхода представителей указанных организаций для составления акта, в котором будет зафиксирован факт причинения ущерба. Если по какой-то причине УК не пришла и не составила акт, или в случае если жильцы управляют домом непосредственно, жильцам достаточно самостоятельно составить подобный документ в произвольной форме, где будет описано, что произошло, последствия происшествия, с указанием адреса дома, даты, приблизительного времени происшествия и подписать акт с участием двух соседей.

2. Оценить причиненный ущерб.

В случае судебной защиты нарушенных прав суду необходимо будет оценивать размер причиненного ущерба. Оценка, проведенная истцом предварительно, позволит сократить время рассмотрения дела.

3. Обратиться к регоператору с просьбой о возмещении ущерба.

Вероятность досудебного урегулирования достаточно высока и Псковский региональный оператор часто готов идти навстречу, особенно при наличии явной вины подрядчика.

4. Взыскать ущерб в судебном порядке.

Если региональный оператор не готов в досудебном порядке возместить ущерб, то взыскивать его придется в суде.

И самое главное! Уважаемые жильцы, не подписывайте акты выполненных работ по капитальному ремонту до тех пор, пока подрядчик не устранит все ваши замечания!

Источник: Псковская Лента Новостей