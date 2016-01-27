Жителям домов на Юности, 13 и Инженерной, 124 придется чинить освещение во дворе за собственные средства

Во дворе домов по ул. Юности, 13 и Инженерная, 124 уже несколько месяцев (не менее полугода) не горят уличные фонари, во дворах очень темно.

Неделю назад обратились в УК «Запсковье» по данному вопросу (тел. 29-26-09), откуда вежливо были перенаправлены в УГХ администрации города, так как уличное освещение не находится в ведении управляющей компании.

Позвонили в УГХ и там тоже получили отказ – дескать, в свое время застройщик не передал какие-то документы в администрацию, администрация не может оказать нам помощь в замене лампочек и звонить необходимо застройщику (!). Мы позвонили застройщику («ДСК»). Там, конечно, были несколько удивлены, однако сказали перезвонить через неделю.

Сегодня мы снова созвонились и опять же получили ответ: этот вопрос не в их компетенции. Обращаться необходимо в управляющую компанию. И вот - замкнутый круг. В зимнее время темнеет рано, лампочки заменить некому, никто ни за что не отвечает, впору взбираться на фонарь самому.

Раиса Васильева

Псковская Лента Новостей обратилась за комментариями в администрацию города Пскова. В пресс-службе ОМСУ города напомнили, что, в соответствии со ст. 16 федерального закона №131 «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», к вопросам местного значения городского округа относится организация освещения улиц, дворовая территория к улицам не относится.

В соответствии с утвержденными Псковской городской Думой «Правилами благоустройства, санитарного содержания и озеленения города Пскова» в случае, если освещение дворовых территорий не предусмотрено проектной документацией, организацию наружного освещения осуществляют собственники многоквартирных домов.

В соответствии с п. 8.8.1. Приказа Минрегиона России от 27.12.2011 №613 улицы, дороги, площади, набережные, мосты, бульвары и пешеходные аллеи, общественные и рекреационные территории, территории жилых кварталов, микрорайонов, жилых домов, территории промышленных и коммунальных организаций, а также арки входов, дорожные знаки и указатели, элементы информации о населенных пунктах рекомендуется освещать в темное время суток по расписанию, утвержденному администрацией муниципального образования. Обязанность по освещению данных объектов следует возлагать на их собственников или уполномоченных собственником лиц.

«В соответствии с вышеперечисленным, для восстановления сетей уличного освещения во дворах многоквартирных домов собственникам необходимо принять решение и выполнять необходимые работы за счет собственных средств».

Источник: Псковская Лента Новостей