Когда лучше продавать комнату и сколько платить риэлтору - эксперты продолжают консультировать псковичей

Эксперты из «Авентин-Псков. Центр недвижимости» отвечают на вопросы читателей Псковской Ленты Новостей, которые поступили в ходе онлайн пресс-конференции на интернет-ресурсе. Публикуем ответы специалистов.

Вопрос: У меня есть комната в общежитии на Запсковье, 17 квадратных метров, с мебелью, хорошие соседи. Покупала с целью инвестировать накопленные средства, стала сдавать комнату, но с жильцами не везет категорически. Теперь думаю продать и купить квартиру. С учетом сложного рабочего графика подумываю о том, чтобы нанять риэлтора. Хотела бы проконсультироваться. 1. За какую сумму сейчас реально продать мою комнату, если в 2014 году я купила ее за 700 тысяч рублей? 2. Каков сейчас спрос на комнаты в Пскове? 3. Сколько мне придется заплатить риэлтору, если я решу воспользоваться его услугами? На что мне нужно рассчитывать? 4. Когда вы все-таки посоветуете продавать комнату - сейчас- или дождаться весны?

Ответ: Конечно, для детальной оценки комнаты необходимо понимать, в каком общежитии она расположена, тип: блочного типа (сколько комнат в блоке) или коридорного. Учитывая отсутствие необходимой информации, проектный диапазон цен составит 500 – 600 тысяч рублей. Спрос на комнаты сейчас не высок, но если вы планируете продажу до наступления нового года, когда, все же наблюдается всплеск спроса, то шансы на продажу реально возрастают. Но, на наш взгляд, этот момент уже упущен. Поэтому в вашей ситуации приступать к продаже можно и после Нового года, и весной, и летом.

Что же касается стоимости услуг агентства, то в данном случае она составит от 30 тысяч. Итоговая сумма будет зависеть от: типа общежития (потребуется ли сбор отказов соседей от преимущественного права покупки), от того, в чью собственность эта комната оформлена и сколько собственников, есть ли среди них несовершеннолетние, последует ли за продажей покупка.

Вопрос: Когда уже за этих сдающих инспекции возьмутся ? А то рядом сдают - там беспредел полный...

Ответ: Если мы верно поняли суть запроса и речь идет о ваших соседях, сдающих свою недвижимость в аренду с явными нарушениями, на помощь жильцам могут прийти управляющая компания и в случае серьезных нарушений – Роспотребнадзор. Контроль выполнения установленных норм осуществляет Государственный комитет Псковской области по строительному и жилищному надзору, расположенный по адресу: Некрасова, 23. Ну и в крайних случаях можно обратиться в полицию и прокуратуру.

Вопрос: Что происходит? Продаю «двушку» в центре с ремонтом в новом доме за 2 млн - звонков нет уже месяц!

Ответ: В целом, в конце года наметилось некоторое оживление на рынке. Отсутствие интереса к объекту может быть связано с ошибками в его оценке и позиционировании. Кроме этого, на эффективность рекламы объекта влияют готовность документов и состояние объекта. В такой ситуации мы посоветовали бы вам обратиться к профессиональному риэлтору за индивидуальной консультацией.

Источник: Псковская Лента Новостей