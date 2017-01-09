Госдума может продлить срок бесплатной приватизации жилья или сделать ее бессрочной

Госдума в весеннюю сессию может принять закон либо о продлении срока бесплатной приватизации жилья для отдельных категорий граждан, либо решит сделать ее бессрочной, сообщил первый заместитель председателя комитета по жилищной политике и ЖКХ Александр Сидякин.

«В марте истекает срок бесплатной приватизация жилья, и будет приниматься закон либо о ее продлении для отдельных категорий граждан, либо о том, чтобы сделать ее бессрочной», - сказал Сидякин, сообщает пресс-служба «Единой России».

Он отметил, что решение этого вопроса неразрывно связано с необходимостью запуска постоянно действующих механизмов расселения аварийного жилья, развития в России института арендного жилья. «Здесь мы находимся в постоянном диалоге с правительством», - добавил парламентарий.

Кроме того, по словам Сидякина, решить проблему обманутых дольщиков помогут поправки в закон об участии граждан в долевом строительстве, которые предусматривают начало работы компенсационного фонда, формируемого за счет взносов застройщиков. Рассмотрение соответствующего законопроекта запланировано в рамках весенней сессии работы парламента, отметил депутат.

«Один из блоков вопросов, на которых сосредоточится комитет, касается принятия поправок в закон об участии граждан в долевом строительстве, которые предусматривают начало работы компенсационного фонда, формируемого за счет взносов застройщиков», - сообщил Сидякин.

«У нас в стране больше 100 тысяч обманутых дольщиков, и работа по совершенствованию федерального законодательства в части закрытия «серых схем» недобросовестных застройщиков продолжается и крайне актуальна. Собранные в фонде средства будут направляться на возмещение гражданам убытков и завершение строительства объектов в случае неисполнения застройщиками своих обязательств», - добавил парламентарий.

Напомним, ранее председатель правительства Дмитрий Медведев, выступая в ходе Форума «Единой России» по ЖКХ, дал ряд поручений, которые направлены на защиту прав граждан в сфере жилищно-коммунального хозяйства. Одним из поручений стало продление сроков приватизации жилья. Партийцы выразили готовность принять активное участие для их скорейшей реализации.

Также в рамках осенней сессии парламентарии планируют принять поправки, разработанные «Единой Россией», которые касаются запрета использования жилых помещений в качестве гостиницы. Эти изменения, по словам Сидякина, позволят хостельерам нормализовать свою работу, «получив на общем собрании согласие половины жильцов дома, из них более половины жителей подъезда, в котором расположен хостел, и всех владельцев смежных квартир».

Надо напомнить, что ранее по итогам рассмотрения законопроекта на Координационном совете по вопросам законодательства первый заместитель руководителя фракции Партии Андрей Исаев отметил, что на Совете было решено продолжить консультации по данному законопроекту.

«По данному законопроекту мы решили продолжить консультации, ведется работа, законопроект направлен также на получение отзыва правительства. Здесь сталкиваются жизненные интересы разных людей. Мы не можем не учесть интересы малого и среднего бизнеса, интересы граждан, которые хотели бы на законных основаниях разместиться, выспаться в чужом городе. Особая заинтересованность в хостелах в крупных городах, мегаполисах, а также курортных зонах. Другая сторона – интересы людей, живущих в этих домах, подъездах. Поэтому речь идет о необходимости определенного согласования. Изначально закон предполагал принцип liberumveto, когда одного голоса «против» достаточно, чтобы решение не принимать. Мы понимаем, что сказать, что хостелы в многоквартирных домах нельзя создавать без согласия всех, значит сказать, что хостелы нельзя создавать. Сейчас речь идет о согласии квалифицированного большинства и безусловного согласия смежных квартир», - заявил Исаев.

Источник: Псковская Лента Новостей