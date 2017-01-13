Новые квартиры и объекты со скидками до 140 тысяч рублей предлагает «Авентин - Псков» на этой неделе

На этой неделе центр недвижимости «Авентин - Псков» предлагает новые объекты в Пскове, а также недвижимость со значительными скидками.

Новые объекты

Однокомнатная квартира на ул. Ипподромной, д. 154-а.

Однокомнатная квартира на ул. Никольской, д. 5

Двухкомнатная квартира на ул. Балтийской, 3а

Трехкомнатная квартира на ул. Балтийской, 3а

Двухкомнатная квартира на ул. Завеличенской, д. 2

Двухкомнатная квартира на ул. Инженерной, д. 110

Скидки

1 500 000 рублей, новая цена - 1 450 000 рублей. Скидка - 50 000 рублей. Однокомнатная квартира в сданном доме на у л. Михаила Егорова, д. 2 . Старая цена -рублей, новая цена -рублей. Скидка - 50 000 рублей.

1 450 000 рублей, новая цена - 1 400 000 рублей. Скидка - 50 тысяч рублей. Однокомнатная квартира на ул. Венской, 2 . Старая цена -рублей, новая цена -рублей. Скидка - 50 тысяч рублей.

1 532 000 рублей, новая цена - 1 450 000 рублей. Скидка - 82 000 рублей. Однокомнатная квартира на ул. Юбилейной, д. 39 . Старая цена -рублей, новая цена -рублей. Скидка - 82 000 рублей.

1 743 300 рублей, новая цена - 1 600 000 рублей. Скидка - 143 300 рублей. Однокомнатная квартира - ул. Инженерная, д. 120 . Старая цена -рублей, новая цена -рублей. Скидка - 143 300 рублей.

Подробности по телефону: 8(8112) 29-84-84.

Источник: Псковская Лента Новостей