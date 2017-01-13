Новые квартиры и объекты со скидками до 140 тысяч рублей предлагает «Авентин - Псков» на этой неделеНа этой неделе центр недвижимости «Авентин - Псков» предлагает новые объекты в Пскове, а также недвижимость со значительными скидками. Новые объекты Однокомнатная квартира на ул. Ипподромной, д...
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Новые квартиры и объекты со скидками до 140 тысяч рублей предлагает «Авентин - Псков» на этой неделе
16.01.2017 08:41 ПЛН, Псков
На этой неделе центр недвижимости «Авентин - Псков» предлагает новые объекты в Пскове, а также недвижимость со значительными скидками.
Новые объекты
Однокомнатная квартира на ул. Ипподромной, д. 154-а.
Однокомнатная квартира на ул. Никольской, д. 5
Двухкомнатная квартира на ул. Балтийской, 3а
Трехкомнатная квартира на ул. Балтийской, 3а
Двухкомнатная квартира на ул. Завеличенской, д. 2
Двухкомнатная квартира на ул. Инженерной, д. 110
Скидки
Однокомнатная квартира в сданном доме на ул. Михаила Егорова, д. 2. Старая цена - 1 500 000 рублей, новая цена - 1 450 000 рублей. Скидка - 50 000 рублей.
Однокомнатная квартира на ул. Венской, 2. Старая цена - 1 450 000 рублей, новая цена - 1 400 000 рублей. Скидка - 50 тысяч рублей.
Однокомнатная квартира на ул. Юбилейной, д. 39. Старая цена - 1 532 000 рублей, новая цена - 1 450 000 рублей. Скидка - 82 000 рублей.
Однокомнатная квартира - ул. Инженерная, д. 120. Старая цена - 1 743 300 рублей, новая цена - 1 600 000 рублей. Скидка - 143 300 рублей.
Подробности по телефону: 8(8112) 29-84-84.
Источник: Псковская Лента Новостей
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