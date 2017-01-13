Завтра в Пскове состоится мастер-класс вице-президента Российской гильдии риэлторов

В среду, 18 января, Псковская гильдия риэлторов и Российская гильдия риэлторов организуют мастер-класс для специалистов рынка недвижимости «Секреты успешной работы в кризис». Спикером мероприятия выступит член Общественного Совета по развитию малого предпринимательс тва при губернаторе Санкт-Петербурга , вице-президент и член Правления Российской Гильдии Риэлторов, судья Санкт-Петербургс кого международного коммерческого арбитражного суда - арбитр Судебной палаты по спорам в сфере недвижимости и оценки, активный участник Клуба лидеров Центра Гражданских Инициатив Валерий Виноградов.

В программе класса: Анализ ситуации на рынке недвижимости. Прогноз аналитиков: что будет с рынком недвижимости в 2017-2020 годах. Технологии и управленческие решения, позволяющие как компаниям, так и их сотрудникам добиваться сегодня успеха, уверенно смотреть в будущее. Антикризисные рецепты выживания. Новые подходы к формированию базы, установке отношений с людьми вокруг, работы с клиентами-покупа телями. Инструменты повышения собственной эффективности. Мероприятие пройдет 18 января, с 13.00 до 18.00 по адресу: г. Псков, ул. Ротная, 34, «Фонд гарантий и развития предпринимательс тва Псковской области», 2 этаж (направо), конференц-зал. Запись на мастер-класс по телефону: 8(8112) 29-02-84.

Источник: Псковская Лента Новостей