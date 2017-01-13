Новые квартиры и объекты со скидками до 140 тысяч рублей предлагает «Авентин - Псков» на этой неделеНа этой неделе центр недвижимости «Авентин - Псков» предлагает новые объекты в Пскове, а также недвижимость со значительными скидками. Новые объекты Однокомнатная квартира на ул. Ипподромной, д...
Завтра в Пскове состоится мастер-класс вице-президента Российской гильдии риэлторов
В среду, 18 января, Псковская гильдия риэлторов и Российская гильдия риэлторов организуют мастер-класс для специалистов рынка недвижимости «Секреты успешной работы в кризис». Спикером мероприятия выступит член Общественного Совета по развитию малого предпринимательс
В программе класса:
Анализ ситуации на рынке недвижимости. Прогноз аналитиков: что будет с рынком недвижимости в 2017-2020 годах.
Технологии и управленческие решения, позволяющие как компаниям, так и их сотрудникам добиваться сегодня успеха, уверенно смотреть в будущее.
Антикризисные рецепты выживания.
Новые подходы к формированию базы, установке отношений с людьми вокруг, работы с клиентами-покупа
Инструменты повышения собственной эффективности.
Мероприятие пройдет 18 января, с 13.00 до 18.00 по адресу: г. Псков, ул. Ротная, 34, «Фонд гарантий и развития предпринимательс
Запись на мастер-класс по телефону: 8(8112) 29-02-84.
В программе класса:
Анализ ситуации на рынке недвижимости. Прогноз аналитиков: что будет с рынком недвижимости в 2017-2020 годах.
Технологии и управленческие решения, позволяющие как компаниям, так и их сотрудникам добиваться сегодня успеха, уверенно смотреть в будущее.
Антикризисные рецепты выживания.
Новые подходы к формированию базы, установке отношений с людьми вокруг, работы с клиентами-покупа
Инструменты повышения собственной эффективности.
Мероприятие пройдет 18 января, с 13.00 до 18.00 по адресу: г. Псков, ул. Ротная, 34, «Фонд гарантий и развития предпринимательс
Запись на мастер-класс по телефону: 8(8112) 29-02-84.
Источник: Псковская Лента Новостей