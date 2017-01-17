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Минстрой России снизил прогноз по вводу жилья на ближайшие три года


18.01.2017 13:10 ПЛН, Псков

Минстрой России пересмотрел прогноз по объемам ввода жилья на ближайшие три года, следует из опубликованного проекта корректировок госпрограммы «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан России».

В материалах отмечается, что целевой показатель на 2017 год по сравнению с действующей программой снижен на 13%, до 81 млн кв.м, сообщает «Интерфакс».

Также пересмотрены прогнозные показатели ввода в 2018-2019 годах. Они снижены на 7,4% и 3,1%, до 88 и 94 млн кв.м соответственно.

Планы по вводу жилой недвижимости на 2020 год сохранены на прежнем уровне в 100 млн кв.м.

В конце декабря глава Минстроя Михаил Мень подтвердил прогноз по вводу жилья в 2016 году на уровне 77-80 млн кв.м. По данным Росстата, за 11 месяцев текущего года в РФ ввели 62,9 млн кв.м жилья, что на 6,5% меньше показателя за аналогичный период прошлого года.

Последние годы были рекордными по объему ввода жилья в РФ: в 2014 году было построено 84 млн кв.м, в 2015 году - 85 млн кв.м. В марте заместитель министра строительства и ЖКХ РФ Наталья Антипина сообщала, что в этом году в РФ планируется построить 76,2 млн кв.м жилья. Ранее показатель планировался на уровне 80 млн кв.м жилья.

Источник: Псковская Лента Новостей



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