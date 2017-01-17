Минстрой России снизил прогноз по вводу жилья на ближайшие три года

Минстрой России пересмотрел прогноз по объемам ввода жилья на ближайшие три года, следует из опубликованного проекта корректировок госпрограммы «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан России».

В материалах отмечается, что целевой показатель на 2017 год по сравнению с действующей программой снижен на 13%, до 81 млн кв.м, сообщает «Интерфакс».

Также пересмотрены прогнозные показатели ввода в 2018-2019 годах. Они снижены на 7,4% и 3,1%, до 88 и 94 млн кв.м соответственно.

Планы по вводу жилой недвижимости на 2020 год сохранены на прежнем уровне в 100 млн кв.м.

В конце декабря глава Минстроя Михаил Мень подтвердил прогноз по вводу жилья в 2016 году на уровне 77-80 млн кв.м. По данным Росстата, за 11 месяцев текущего года в РФ ввели 62,9 млн кв.м жилья, что на 6,5% меньше показателя за аналогичный период прошлого года.

Последние годы были рекордными по объему ввода жилья в РФ: в 2014 году было построено 84 млн кв.м, в 2015 году - 85 млн кв.м. В марте заместитель министра строительства и ЖКХ РФ Наталья Антипина сообщала, что в этом году в РФ планируется построить 76,2 млн кв.м жилья. Ранее показатель планировался на уровне 80 млн кв.м жилья.

Источник: Псковская Лента Новостей