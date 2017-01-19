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12 жилищных сертификатов получит Псковская область в рамках госпрограммы в 2017 году
12 государственных жилищных сертификатов получит Псковская область в рамках госпрограммы «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации» в 2017 году. Это следует из распоряжения правительства от 17 января 2017 года, которое опубликовано на сайте кабмина.
В соответствии с данным распоряжением, в целом по стране в 2017 году планируется выдать 5746 государственных жилищных сертификатов на общую сумму 11,2 млрд рублей. Сертификаты будут выдаваться в том числе по категориям граждан – участников подпрограммы «Выполнение государственных обязательств по обеспечению жильём категорий граждан, установленных федеральным законодательством»:
- военнослужащие, сотрудники органов внутренних дел, подлежащие увольнению с военной службы, и приравненные к ним лица;
- граждане, подвергшиеся радиационному воздействию вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС, аварии на производственном объединении «Маяк», и приравненные к ним лица;
- граждане, признанные в установленном порядке вынужденными переселенцами;
- граждане, выезжающие из районов Крайнего Севера и приравненных к ним местностей;
- граждане, подлежащие переселению из закрытых административно-территориальных образований и территорий, ранее входивших в границы закрытых административно-территориальных образований.
5 сертификатов на сумму 9 млн 774,4 тыс. рублей Псковская область получит для жителей, подвергшихся радиационному воздействию вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС, аварии на производственном объединении «Маяк» и приравненных к ним. Еще 6 сертификатов на сумму 11 млн 542,7 тыс. рублей предназначены для вынужденных переселенцев. Кроме того, 1 сертификат на 2 млн 9,3 тыс. рублей поступит в псковский регион для обеспечения жильем граждан, приехавших с Крайнего Севера.
Источник: Псковская Лента Новостей