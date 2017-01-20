Новые квартиры и объекты со скидками до 140 тысяч рублей предлагает «Авентин - Псков» на этой неделеНа этой неделе центр недвижимости «Авентин - Псков» предлагает новые объекты в Пскове, а также недвижимость со значительными скидками. Новые объекты Однокомнатная квартира на ул. Ипподромной, д...
08:40 Четырехкомнатная квартира на Завеличье и дом мансардой - выгодные предложения недели от «Авентин-Псков»
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Четырехкомнатная квартира на Завеличье и дом мансардой - выгодные предложения недели от «Авентин-Псков»
23.01.2017 08:40 ПЛН, Псков
На этой неделе центр недвижимости «Авентин - Псков» предлагает новые объекты в Пскове, а также недвижимость со значительными скидками.
Новые объекты
Просторная трехкомнатная квартира 73 кв. м на Завеличье - Рижский проспект, 81.
Четырехкомнатная квартира в 96 кв. м на ул. Шестака, 28 с хорошим качественным ремонтом.
Дача в СНТ «Ручеек» в 10 км от города с круглогодичным подъездом.
Однокомнатная квартира новой планировки на Завеличье - Юбилейная, 48. Квартира в хорошем состоянии с двойным балконом.
Скидки
Однокомнатная квартира новой планировки Новоселов, 46. Старая цена - 1 300 000 рублей, новая цена - 1 250 000 рублей.-
Двухкомнатная квартира на Окольной, 1. Старая цена - 1 750 000 рублей, новая цена - 1 670 000 рублей.
Дом 100 кв. м на участке 15 соток - Порховский р-н, д. Осечище. Старая цена - 1 000 000 рублей. Новая цена - 750 000 рублей.
Источник: Псковская Лента Новостей
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