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Четырехкомнатная квартира на Завеличье и дом мансардой - выгодные предложения недели от «Авентин-Псков»


23.01.2017 08:40 ПЛН, Псков

На этой неделе центр недвижимости «Авентин - Псков»  предлагает новые объекты в Пскове, а также недвижимость со значительными скидками.

Новые объекты

Просторная трехкомнатная квартира 73 кв. м на Завеличье  - Рижский проспект, 81. 

Четырехкомнатная квартира в 96 кв. м на  ул. Шестака, 28 с хорошим качественным ремонтом.

Дача в СНТ «Ручеек» в 10 км от города с круглогодичным подъездом.

Однокомнатная квартира новой планировки на Завеличье - Юбилейная, 48. Квартира в хорошем состоянии с двойным балконом.

Скидки

Однокомнатная квартира новой планировки на Запсковье - Новоселов, 46. Старая цена - 1 300 000 рублей, новая цена - 1 250 000 рублей.
 
Двухкомнатная квартира на Окольной, 1. Старая цена - 1 750 000 рублей, новая цена - 1 670 000 рублей.
 
Дом с мансардой - 4-ый переулок Псковстроя. Старая цена - 3 300 000 рублей, новая цена - 3 000 000 рублей.
 
Дом 100 кв. м на участке 15 соток - Порховский р-н, д. Осечище. Старая цена - 1 000 000 рублей.  Новая цена - 750 000 рублей.

Подробности по телефону: 8(8112) 29-84-84.

 

Источник: Псковская Лента Новостей



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