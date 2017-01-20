Четырехкомнатная квартира на Завеличье и дом мансардой - выгодные предложения недели от «Авентин-Псков»

На этой неделе центр недвижимости «Авентин - Псков» предлагает новые объекты в Пскове, а также недвижимость со значительными скидками.

Новые объекты

Просторная трехкомнатная квартира 73 кв. м на Завеличье - Рижский проспект, 81.

Четырехкомнатная квартира в 96 кв. м на ул. Шестака, 28 с хорошим качественным ремонтом.

Дача в СНТ «Ручеек» в 10 км от города с круглогодичным подъездом.

Однокомнатная квартира новой планировки на Завеличье - Юбилейная, 48. Квартира в хорошем состоянии с двойным балконом.

Скидки

на Запсковье - - 1 300 000 рублей, новая цена - 1 250 000 рублей. Однокомнатная квартира новой планировки Новоселов, 46 . Старая ценарублей, новая цена -рублей.

1 750 000 рублей, новая цена - 1 670 000 рублей. Двухкомнатная квартира на Окольной, 1 . Старая цена -рублей, новая цена -рублей.

3 300 000 рублей, новая цена - 3 000 000 рублей. Дом с мансардой - 4-ый переулок Псковстроя . Старая цена -рублей, новая цена -рублей.

1 000 000 рублей. Новая цена - 750 000 рублей. Дом 100 кв. м на участке 15 соток - Порховский р-н, д. Осечище. Старая цена -рублей. Новая цена - 750 000 рублей.

Подробности по телефону: 8(8112) 29-84-84.

Источник: Псковская Лента Новостей