Центр недвижимости «Авентин-Псков» сменил адрес

С сегодняшнего дня главный офис центра недвижимости «Авентин-Псков» работает по адресу: Рижский проспект 52 – в районе ТЦ «Магеллан», на противоположной стороне проспекта. Новый офис располагается сразу за автобусной остановкой «Универмаг», так что клиентам «Авентин - Псков» будет еще удобнее добираться до главного офиса компании.

Второй офис центра недвижимости по-прежнему работает на Октябрьском проспекте, 38.

«Для нас важно, чтобы нашим клиентам было удобно добраться до нас удобным для них образом. А расположение нового офиса позволяет комфортно сделать это как, пешком, так и на автомобиле. Наша задача – быть рядом с клиентом в нужный момент. Чтобы псковичи могли в любое удобное для себя время - в обеденный перерыв или по дороге с работы - получить квалифицированную и оперативную консультацию по вопросам недвижимости, наши офисы располагаются на центральных улицах города. В плане клиентской инфраструктуры новый офис на Рижском проспекте, 52 не уступает старому. Здесь в одном месте наши клиенты по-прежнему смогут получить полный комплекс риэлторских и юридических услуг на высшем уровне», - подчеркнули представители «Авентин-Псков».

Как сообщили Псковской Ленте Новостей представители «Авентина», в старом офисе по Рижскому,20 теперь будет операционный офис газовой компании.

Подробности: 8112-29-84-84 и на сайте http://aventin-pskov.ru/

Источник: Псковская Лента Новостей