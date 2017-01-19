Госдума запретила офшорным компаниям участвовать в приватизации

Госдума приняла в первом чтении законопроект, запрещающий офшорным компаниям участвовать в приватизации, передает «Росбалт».

Законопроектом вводится новая норма, по которой покупателями приватизируемого государственного и муниципального имущества (акций акционерных обществ, объектов недвижимого имущества, земельных участков) не могут являться офшорные компании и российские юрлица, прямо или косвенно контролируемые такими компаниями.

Кроме того, таким компаниям, являющимся собственниками приватизированного ранее недвижимого имущества, которое расположено на находящимся в государственной или муниципальной собственности земельном участке, запрещается приобретать такой участок в собственность.

Указанные лица смогут пользоваться земельным участком на основании договора аренды. Данное ограничение позволит не допустить приобретение офшорными компаниями и контролируемыми ими российскими юридическими лицами земельных участков, отмечается в пояснительной записке к проекту.

При этом законопроектом не вводится никаких ограничений на любое имущество, уже находящееся на праве собственности или ином вещном либо обязательственном праве у вышеуказанных лиц.

По еще одной норме офшорные компании и контролируемые ими российские юрлица не смогут совершать сделки и иные действия, влекущие за собой установление контроля над хозяйственными обществами, имеющими стратегическое значение для обеспечения обороны страны и безопасности государства. Им также будет запрещено совершать сделки, предусматривающие приобретение в собственность, владение или пользование ими имущества, которое относится к основным производственным средствам таких хозяйственных обществ и стоимость которого составляет более 25% балансовой стоимости активов хозяйственного общества, имеющего стратегическое значение для обеспечения обороны страны и безопасности государства.

Источник: Псковская Лента Новостей