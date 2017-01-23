Цена на квадратный метр жилья в Пскове должна снижаться - Александр Кузнецов

Цена на квадратный метр жилья в Пскове должна снижаться. Такое мнение в эфире радиостанции «Эхо Москвы в Пскове» (102.6 ФМ) высказал вице-губернатор Псковской области Александр Кузнецов.

«По результатам 2016 года мы можем смело сказать, что он прошел динамично, объем введенного в эксплуатацию жилья мы не потеряли. Но мы понимаем, как ведет себя рынок. Динамика начинает снижаться», - отметил он.

Вице-губернатор подчеркнул, что предложение на псковском рынок недвижимости сегодня значительно превышает спрос. «Здесь нужно вести диалог с застройщиком в части снижения цены за квадратный метр. На протяжении последних лет цена только взлетала, но в конце прошлого года традиционного всплеска не было. То, что цена остается на прежнем уровне, - это уже результат. Наши строители будут и дальше работать, а цена на квадратный метр должна снижаться»,- заключил Александр Кузнецов.

Источник: Псковская Лента Новостей