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Псковичи могут воспользоваться двумя обновленными интернет-сервисами Росреестра
На сайте Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии (Росреестра) открыт доступ еще к двум сервисам, которые доработаны в соответствии с вступившим в силу с нового года Федеральным законом от 13.07.2015 № 218-ФЗ «О государственной регистрации недвижимости». Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе управления Росреестра по Псковской области.
Ведомство запустило сервис по предоставлению сведений из Единого государственного реестра недвижимости (ЕГРН) в режиме онлайн и сервис предварительной записи на прием документов.
Сервис «Справочная информация по объектам недвижимости в режиме online» позволяет оперативно получать актуальную информацию из ЕГРН об объекте недвижимости. С помощью сервиса заявитель может узнать о размерах и нахождении объекта, наличии или отсутствии зарегистрированн
Сервис «Офисы и приемные. Предварительная запись на прием» предоставляет заявителю возможность заранее спланировать визит в офис Федеральной кадастровой палаты для получения услуг Росреестра. Доступ к сервису доступен в «Личном кабинете правообладателя»
Сервис «Офисы и приемные. Предварительная запись на прием» предоставляет заявителю возможность заранее спланировать визит в офис Федеральной кадастровой палаты для получения услуг Росреестра. Доступ к сервису доступен в «Личном кабинете правообладателя»
Источник: Псковская Лента Новостей