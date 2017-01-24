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В России намерены завершить бесплатную приватизацию жилья


25.01.2017 21:11 ПЛН, Псков

Комитет Госдумы по ЖКХ в среду рекомендовал к первому чтению законопроект депутата-единоросса Александра Сидякина, согласно которому бесплатная приватизация жилья будет завершена с 1 марта 2017 года, пишет РБК. Такое право до 1 января 2020 года депутат предложил сохранить лишь за несколькими категориями граждан, в частности за детьми-сиротами, жителями Крыма и Севастополя и очередниками, чьи дома были признаны аварийными до 1 января 2012 года. Круг льготников ко второму чтению законопроекта может быть расширен: например, будет обсуждаться вопрос о предоставлении права на бесплатную приватизацию людям, подлежащим переселению из всех аварийных домов.

Четыре законопроекта, предусматривающие продление массовой бесплатной приватизации, комитет рекомендовал отклонить. «Мы не можем запустить ряд рыночных механизмов, которые у нас, в частности в 600-м указе президента, обозначены - по строительству жилья для некоммерческого найма и т.д. - до завершения бесплатной приватизации», - сообщил Сидякин. Проблему отдельных категорий граждан, по мнению депутата, нужно решать «точечно».

Позицию депутата поддержал представитель правительства - замминистра ЖКХ Никита Стасишин. «У нас есть общая позиция правительства о том, что приватизация должна быть завершена... У нас есть задача по развитию арендного жилья, а приватизация и продление ее приводит к тому, что регионы не заинтересованы в формировании ни некоммерческого найма, ни маневренного (жилого) фонда, никакого фонда. Поэтому позиция правительства такая», - пояснил чиновник.

По словам Александра Сидякина (первого заместителя председателя комитета Думы по ЖКХ) за время действия программы были бесплатно приватизированы 30,5 млн жилых помещений. Это 77% людей, которые хотели приватизировать жилье и сделали это, отметил депутат.

Председатель комитета по ЖКХ Галина Хованская, которая предложила свой законопроект о бесплатной приватизации (комитет его отклонил), просила продлить приватизацию для семей, в которых против приватизации возражает один из родственников. По ее словам, такие случаи не редкость, а она «не хочет, чтобы стариков отправляли из-за этого на тот свет». Но представители единороссов это предложение не поддержали - по словам Сидякина, такие споры не раз решались в судебном порядке.

Бесплатная приватизация жилья продлевалась в России уже несколько раз, но в январе 2016 года премьер-министр Дмитрий Медведев сказал, что «продлевать эти сроки бесконечно невозможно».

Комитет Госдумы по ЖКХ в среду рекомендовал к первому чтению законопроект депутата-единоросса Александра Сидякина, согласно которому бесплатная приватизация жилья будет завершена с 1 марта 2017 года. Такое право до 1 января 2020 года депутат предложил сохранить лишь за несколькими категориями граждан, в частности за детьми-сиротами, жителями Крыма и Севастополя и очередниками, чьи дома были признаны аварийными до 1 января 2012 года. Круг льготников ко второму чтению законопроекта может быть расширен: например, будет обсуждаться вопрос о предоставлении права на бесплатную приватизацию людям, подлежащим переселению из всех аварийных домов.

Четыре законопроекта, предусматривающие продление массовой бесплатной приватизации, комитет рекомендовал отклонить. «Мы не можем запустить ряд рыночных механизмов, которые у нас, в частности в 600-м указе президента (один из майских указов Владимира Путина. — РБК), обозначены — по строительству жилья для некоммерческого найма и т.д. — до завершения бесплатной приватизации», — говорил депутатам Сидякин. Проблему отдельных категорий граждан, по мнению депутата, нужно решать «точечно».

Позицию Сидякина поддержал представитель правительства — замминистра ЖКХ Никита Стасишин. «У нас есть общая позиция правительства о том, что приватизация должна быть завершена... У нас есть задача по развитию арендного жилья, а приватизация и продление ее приводит к тому, что регионы не заинтересованы в формировании ни некоммерческого найма, ни маневренного (жилого) фонда, никакого фонда. Поэтому позиция правительства такая», — пояснил чиновник.

По словам Сидякина (первого заместителя председателя комитета Думы по ЖКХ) за время действия программы были бесплатно приватизированы 30,5 млн жилых помещений. Это 77% людей, которые хотели приватизировать жилье и сделали это, отметил депутат.

Председатель комитета по ЖКХ Галина Хованская, которая предложила свой законопроект о бесплатной приватизации (комитет его отклонил), просила продлить приватизацию для семей, в которых против приватизации возражает один из родственников. По ее словам, такие случаи не редкость, а она «не хочет, чтобы стариков отправляли из-за этого на тот свет». Но представители единороссов это предложение не поддержали — по словам Сидякина, такие споры не раз решались в судебном порядке.

Бесплатная приватизация жилья продлевалась в России уже несколько раз, но в январе 2016 года премьер-министр Дмитрий Медведев сказал, что «продлевать эти сроки бесконечно невозможно».

Подробнее на РБК:
http://www.rbc.ru/economics/25/01/2017/5888b2829a794712ed95b66b?from=newsfeed

Источник: Псковская Лента Новостей



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