Выгодные предложения по квартирам в строящихся домах представляет «Авентин-Псков»

Центр недвижимости «Авентин-Псков» представляет выгодные предложения по строящимся объектам в Пскове.

Открыты продажи квартир в новом доме на Завеличье в 2-х минутах ходьбы от Ледового дворца по адресу: ул. Балтийская, д. 14-а. Дом кирпичный 9-этажный, 2-подъездный. Квартиры сдаются под чистовую отделку. Установлены стеклопакеты и металлические входные двери.

Однокомнатные квартиры - от 36,55 до 38,45 кв. м (цена от 1 379 400 рублей).

Двухкомнатные квартиры - от 53,6 до 59,1 кв. м (цена от 2 036 800 рублей).

Трехкомнатные квартиры от 75 кв. м (цена от 2 853 800 рублей).

Дом расположен в районе с развитой инфраструктурой: рядом находятся школы №26 (лицей), №25 (ППК), № 24 и детские садики №55 «Загадка» и №56 «Ягодка», проектируется новый детский садик. К 1 сентября 2017 года будет работать новая школа на ул. Балтийской. Недалеко - гипермаркет «Лента», шаговой доступности - «Пятерочка», «Магнит», мини-рынок «Балтийский», кафе, аптеки и две платные автостоянки. В 2 минутах ходьбы от дома Ледовый дворец, спортивный комплекс «Олимп» с бассейном, почта, отделение Сбербанка, фитнес-зал.

В этом же районе в продаже появились новые квартиры в строящемся панельном доме с полной отделкой по адресу - ул. Балтийская, д. 3-а.

Однокомнатную квартиру 38,4 кв. м на 7-м этаже можно приобрести за 1 415 000 рублей.

Двухкомнатную квартиру 58,4 кв. м - за 2 040 000 рублей.

Трехкомнатную квартиру 70 кв. м - от 2 410 000 рублей.

Если же заинтересует трехкомнатная квартира большей площади, то можно предложить квартиру 80 кв. м за 2 820 000 рублей .

Еще одно интересное предложение - двухкомнатная квартира в новом доме по адресу: ул. Коммунальная, 72. Квартира в полной отделкой. Дому 5 лет, но в квартире никто не жил. . Цена - 1 850 000 рублей.

На 1000 рублей за квадратный метр снижена цена на квартиры в строящемся доме по адресу: Зональное шоссе, д.5. Скидка на однокомнатную квартиру составляет до 44 000 руб, на двухкомнатную - до 55 000 рублей.

Напомним, что в Пскове в районе Любятово начались работы по строительству кирпичного жилого дома на 50 квартир. Объект будет возведен недалеко от 17-й школы и автобусной остановки по адресу: Зональное шоссе, 5.

Площадь однокомнатных и двухкомнатных квартир варьируется от 37 до 55 квадратных метров, а вот «трешки» в проекте отсутствуют. Порадуют будущих владельцев и размеры кухни, которые составят до 11 квадратов, и оснащение квартир – они будут сдаваться с установленными стеклопакетами и входной металлической дверью.

Ожидается, что в качестве приятного дополнения к приобретаемым квадратным метрам будущие жильцы получат благоустроенную территорию, детские и спортивные площадки. Объект будет оснащен подземными мусорными контейнерами.

С планировками и стоимостью квартир можно ознакомиться на сайте центра недвижимости «Авентин»: однокомнатные квартиры, двухкомнатные квартиры.

Источник: Псковская Лента Новостей