Псковичи получили возможность зарегистрировать право на недвижимость в любом регионе России, не покидая пределы города

В рамках реализации положений вступившего в силу с 1 января 2017 года Федерального закона № 218-ФЗ «О государственной регистрации недвижимости» Росреестр начал прием заявлений на регистрацию прав на недвижимость по экстерриториальному принципу в каждом регионе России. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе управления Росреестра по Псковской области.

Новый формат оказания услуг предоставляет заявителям возможность обращаться за госрегистрацией независимо от места нахождения объекта недвижимости, на который регистрируется право. Это многократно повышает удобство получения услуги, сокращает временные и финансовые затраты граждан и представителей бизнеса на ее получение в случае если они совершают операцию с недвижимостью, расположенной в регионе, отличном от их места нахождения.

Для оказания услуги по регистрации прав по экстерриториальному принципу выделены отдельные офисы в каждом субъекте России. Перечень офисов Псковской области, в которые можно подать заявление на регистрацию прав на объект недвижимости, расположенный в других регионах, размещен на сайте Росреестра в рубрике «получение услуги по экстерриториальному принципу». В Пскове услугу можно получить в офисе филиала ФГБУ «ФКП Росреестра» на ул. Рабочая, д.11.

В случае подачи заявления по экстерриториальному принципу регистрацию прав, сделок, ограничений и обременений проводит орган регистрации по месту нахождения объекта недвижимости. Регистрация проводится на основании электронных документов, созданных органом регистрации по месту приема от заявителя документов в бумажном виде и подписанных усиленной квалифицированной электронной подписью государственного регистратора этого органа. В этом случае государственный регистратор также обязан провести проверку представленных документов на предмет отсутствия предусмотренных законом «О государственной регистрации» оснований для возврата заявления без рассмотрения, а также их соответствия требованиям закона.

Выписка из Единого государственного реестра недвижимости (ЕГРН), подтверждающая проведение регистрации по экстерриториальному принципу, содержит информацию о государственном регистраторе, осуществившем регистрационные действия, и заверяется государственным регистратором по месту приема документов. Регистрационная надпись на документах проставляется государственным регистратором по месту приема документов и содержит слова «Регистрация осуществлена по месту нахождения объекта», а также наименование соответствующего территориального органа Росреестра.

Источник: Псковская Лента Новостей