Вы не «обманутые дольщики», просто нужно набраться терпения и подождать - Андрей Турчак дольщикам с Индустриальной

Губернатора Псковской области Андрея Турчака возмутило то, что дольщиков с ул. Индустриальной, 6-а в Пскове называют обманутыми. «Кто придумал, что вы обманутые дольщики? Вы не обманутые дольщики, просто перенесен срок сдачи объекта, нужно набраться терпения и подождать», - сказал он, встречая дольщиков, которые пришли к нему на прием, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

Дольщики пояснили, что ждут сдачи дома уже 1,5 года. Председатель Государственного комитета Псковской области по строительному и жилищному надзору Валерий Полупанов сообщил, что график в очередной раз сдвинулся по разным причинам. Сейчас срок сдачи перенесен на 31 марта.

Глава администрации Пскова Игорь Калашников отметил, что после его разговора с застройщиком к дому были подключены электричество, вода. «Сейчас стоит вопрос по газу, у них там свои разборки», - сказал он.

Валерий Полупанов подтвердил, что дом пока не может быть подключен к газу из-за долговых обязательств. Кроме того, сдачу дома задерживает неполная строительная готовность. Он предложил бывшим жильцам несколько пересмотреть документы по объему строительных работ, однако дольщик, обратившийся к губернатору, возразил, отметив, что все работы уже оплачены из карманов будущих жильцов дома.

Губернатор Андрей Турчак поинтересовался у дольщиков, как можно отдать деньги такой компании, как «Строй-Кром». Пскович пояснил, что стал дольщиком тогда, когда коробка была возведена, выбирал дом по району, типу строительства. Мужчина добавил, что сам является руководителем строительной компании и не понимает, как застройщик может не выполнять своих обязательств и вести себя так не по-мужски.

Кроме того, дольщики рассказали, что уже потеряли веру в то, что дом будет сдан. «Без веры жить тяжело», - сказал губернатор.

Андрей Турчак поручил Игорю Калашникову завтра же привести застройщика к нему в кабинет для мужского разговора. «Мы поговорим на троих, без юристов», - заключил он.

Источник: Псковская Лента Новостей