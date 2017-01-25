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Вы не «обманутые дольщики», просто нужно набраться терпения и подождать - Андрей Турчак дольщикам с Индустриальной
Губернатора Псковской области Андрея Турчака возмутило то, что дольщиков с ул. Индустриальной, 6-а в Пскове называют обманутыми. «Кто придумал, что вы обманутые дольщики? Вы не обманутые дольщики, просто перенесен срок сдачи объекта, нужно набраться терпения и подождать», - сказал он, встречая дольщиков, которые пришли к нему на прием, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.
Дольщики пояснили, что ждут сдачи дома уже 1,5 года. Председатель Государственного комитета Псковской области по строительному и жилищному надзору Валерий Полупанов сообщил, что график в очередной раз сдвинулся по разным причинам. Сейчас срок сдачи перенесен на 31 марта.
Глава администрации Пскова Игорь Калашников отметил, что после его разговора с застройщиком к дому были подключены электричество, вода. «Сейчас стоит вопрос по газу, у них там свои разборки», - сказал он.
Валерий Полупанов подтвердил, что дом пока не может быть подключен к газу из-за долговых обязательств. Кроме того, сдачу дома задерживает неполная строительная готовность. Он предложил бывшим жильцам несколько пересмотреть документы по объему строительных работ, однако дольщик, обратившийся к губернатору, возразил, отметив, что все работы уже оплачены из карманов будущих жильцов дома.
Губернатор Андрей Турчак поинтересовался у дольщиков, как можно отдать деньги такой компании, как «Строй-Кром». Пскович пояснил, что стал дольщиком тогда, когда коробка была возведена, выбирал дом по району, типу строительства. Мужчина добавил, что сам является руководителем строительной компании и не понимает, как застройщик может не выполнять своих обязательств и вести себя так не по-мужски.
Кроме того, дольщики рассказали, что уже потеряли веру в то, что дом будет сдан. «Без веры жить тяжело», - сказал губернатор.
Андрей Турчак поручил Игорю Калашникову завтра же привести застройщика к нему в кабинет для мужского разговора. «Мы поговорим на троих, без юристов», - заключил он.
Источник: Псковская Лента Новостей
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