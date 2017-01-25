Полпред президента России в СЗФО поручил органам исполнительной власти поддерживать обманутых дольщиков

«Сложнейшей ситуацией для людей» назвал проблему обманутых дольщиков полномочный представитель президента РФ в Северо-Западном федеральном округе Николай Цуканов. Он убежден, что органам исполнительной власти необходимо держать ситуацию под постоянным контролем. Об этом Николай Цуканов заявил 25 января в ходе совещания по вопросам завершения долевого строительства многоквартирных домов в Санкт-Петербурге, сообщает официальный сайт полпреда президента РФ в СЗФО.

«Это сложнейшая ситуация для людей. Многие, не имея других возможностей, брали ипотеку. У большинства людей это был последний шанс улучшить жилищные условия. - подчеркнул полпред. - Органам исполнительной власти необходимо держать ситуацию под постоянным контролем и изыскивать возможности оказывать поддержку гражданам, оказавшимся в трудной жизненной ситуации».

Николай Цуканов обратил внимание на необходимость взаимодействия органов исполнительной власти, правоохранительных, надзорных ведомств по вопросам выявления, устранения и предупреждения нарушений действующего законодательства в сфере долевого строительства. Полпред также рекомендовал руководителям правоохранительных ведомств обеспечить своевременную проверку по всем сообщениям о преступлениях, связанных с нарушением прав граждан – участников долевого строительства, а также активизировать взаимодействие следственных и оперативных подразделений при проведении мероприятий по пресечению и расследованию преступлений данной категории, уделив особое внимание выявлению преступлений на стадии появления информации о долевом строительстве многоквартирных домов.

Отметим, что поводом к проведению данного совещания послужило массовое обращение граждан, являющихся участниками долевого строительства в приемную президента РФ в СЗФО, с просьбой вмешаться в ситуацию с достройкой жилых комплексов в Санкт-Петербурге и взять под личный контроль решение вопроса с финансированием окончания строительства. При этом, характеризуя ситуацию по округу в целом, Николай Цуканов отметил, что общее количество граждан, пострадавших в ходе долевого строительства на 1 января текущего года, составляет 17,7 тысяч человек, это 83 «проблемных объекта». Проблемы с дольщиками имеют Санкт-Петербург, Ленинградская, Архангельская , Калининградская области и ряд других регионов.

Напомним, что сегодня, 26 января, губернатор Псковской области Андрей Турчак во время приема граждан встретился с участниками долевого строительства многоквартирного жилого дома по ул. Индустриальной, 6-а в Пскове. Объект должны были сдать в эксплуатацию еще к 1 июля 2015 года, однако строительство не завершено до сих пор. При этом дольщики ранее полностью оплатили застройщику (ООО «Строй-Кром») стоимость своих будущих квартир. Летом 2016 года государственный комитет Псковской области по строительному и жилищному надзору включил участников долевого строительства данного дома в список граждан, чьи денежные средства привлечены для строительства многоквартирных домов и чьи права нарушены (так называемый «реестр обманутых дольщиков»). Дольщики дважды обращались в адрес президента России. В сентябре с ними встретился заместитель губернатора Максим Жаворонков. Как сообщалось на портале государственных органов Псковской области, вице-губернатор поручил и.о. руководителя госкомитета по строительному и жилищному надзору Валентине Зубовой «в течение двух недель собрать исчерпывающую информацию от застройщиков об этапах и сроках окончания строительства, а также установить всех заинтересованных в строительстве указанных домов лиц, разъяснить им их права и включить всех желающих в реестр обманутых дольщиков». Несмотря на обещания сдать дом вначале в октябре, а затем в декабре 2016 года, срок окончания работ был вновь сорван - строительство продлено до 31 марта 2017 года.

В ходе сегодняшней встречи с дольщиками Андрей Турчак высказал несогласие с тем, что дольщиков с ул. Индустриальной, 6-а называют обманутыми. «Кто придумал, что вы обманутые дольщики? Вы не обманутые дольщики, просто перенесен срок сдачи объекта, нужно набраться терпения и подождать», - сказал он.

По словам дольщиков, многие уже потеряли веру в то, что дом будет сдан. «Без веры жить тяжело», - сказал губернатор. В ходе встречи он поручил главе администрации Пскова Игорю Калашникову завтра же привести застройщика к нему в кабинет для мужского разговора. «Мы поговорим на троих, без юристов», - пообещал глава региона.

Как отмечает пресс-служба областной администрации, после личной встречи губернатора с «нерадивыми застройщиками» глава городской администрации Игорь Калашников проинформирует участников долевого строительства «о более-менее реальных сроках сдачи строящегося дома».

«В том, что при поддержке администрации области дом будет сдан, нет никаких сомнений», - заявил Андрей Турчак.

Источник: Псковская Лента Новостей