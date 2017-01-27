Крупногабаритная квартира на Рижском и земельный участок у озера в Себежском районе - выгодные предложения недели от «Авентин-Псков»

На этой неделе центр недвижимости «Авентин - Псков» предлагает новые объекты в Пскове, а также недвижимость со значительными скидками.

Скидки

Участок 27 соток в деревне Федоровщина с круглосуточным подъездом. Хорошее место для постройки жилого дома либо коммерческого предприятия. Старая цена - 950 000 рублей, новая цена - 900 000 рублей. Скидка составляет 50 000 рублей.

Крупногабаритная однокомнатная квартира в новом доме на Рижском, 74. Старая цена 1 900 000 рублей, новая цена - 1 800 000 рублей. Скидка составила 100 000 рублей.

Двухкомнатная квартира старой планировки на Ближнем Завеличье - Коммунальная, 12. Старая цена - 1 350 000 рублей, новая цена - 1 300 000 рублей. Скидка - 50 000 рублей.

Новые объекты

Однокомнатная квартира старой планировки на Завеличье по адресу - ул. Красноармейская, д. 35 на 2-м этаже в хорошем состоянии. Чистая и уютная квартира в хорошем районе со всей инфраструктурой. Рядом остановка, во дворе очень просторная парковка, так что с тем, куда вечером припарковать машину, проблем нет. Три сетевых магазина в шаговой доступности. Выгодная цена - 1 100 000 рублей.

Двухкомнатная квартира новой планировки в Новом Изборске за 900 000 рублей.

Однокомнатная квартира новой планировки на Лепешинского, 8 за 1 130 000 руб лей. Квартира в хорошем состоянии и продается с встроенной кухней.

Две комнаты в двухкомнатном блоке по адресу - ул. Солнечная, д.7. Комнаты -11,6 кв. м за 470 000 рублей и 17,5 кв. м за 570 000 рублей. Земельный участок 13 соток в д. Паклино для строительства дома за 180 000 рублей. Земельный участок 176 соток в Себежском районе рядом с озером. Коммерческое помещение в центре города по адресу ул. Гоголя, 6 общей площадью 217 кв. м с парковкой. В помещении 2 входа, большие витринные окна. Подробности по телефону: 8(8112) 29-84-84.



Источник: Псковская Лента Новостей