Мы продаем только «отработанные» подрядчиками квартиры - «Авентин - Псков»

На фоне в общем-то благополучной ситуации с реализацией новостроек и относительной неактуальности для Пскова проблемы обманутых дольщиков в последнее время в регионе стали все чаще происходить ситуации, когда граждане, вложив средства в строящуюся недвижимость, по тем или иным причинам достаточно долго не могут въехать в приобретенные квартиры. А первые месяцы 2017 года ознаменовались случаями, грозящими закончиться для дольщиков полной потерей вложенных средств.

Проблемы дольщиков в 2016 году в большинстве своем были следствием затянувшегося урегулирования правовых нюансов, связанных со строительством и должным оформлением новостроек и земли, на которой они возводятся. Проблемы же, возникшие у дольщиков в 2017 году, - следствие безоглядной гонки за выгодой как со стороны покупателя, так и продавца.

Дело в том, что в желании как можно скорее получить деньги от продажи квартир, обещанных застройщиком в счет оплаты за выполненные работы, подрядчики выставляют такие объекты в реализацию, не дожидаясь полного выполнения своих обязательств перед заказчиком. Естественно, чтобы получить деньги в кротчайшие сроки, строительные компании солидно снижают цены на такое жилье, что не редко становится ловушкой для покупателей новостроек, в погоне за низкой ценой забывающих о необходимости доскональной проверки таких объектов.

Чтобы быть спокойными за вложенные средства, покупателям строящегося жилья стоит рассматривать к приобретению только квартиры, реализуемые по договорам долевого участия или по договорам уступки прав требования, зарегистрированными в Росреестре. Важно помнить, что права юридического лица на объект обязательно регистрируется в Росреестре. Владение объектом «на словах» покупателя ни в коем случае не должно устраивать. Подтверждением выполнения подрядчиком или поставщиком строительных материалов обязательств является и официальное письмо, которое потенциальный покупатель всегда может запросить у застройщика.

«Мы принципиально не продаем "не отработанные" квартиры, - говорит директор центра недвижимости «Авентин-Псков» Алексей Иванов. - Такие объекты - это всегда риск. Застройщик в любой момент может прекратить отношения с подрядчиком, вернуть себе "не отработанные" объекты и покупатель останется ни с чем. Собственно, эту ситуацию мы сейчас и наблюдаем».

«"Авентин-Псков" работает не только с крупнейшими застройщиками города, но и с десятками подрядных организаций и мы всегда проверяем статус объектов, на реализацию которых заключаем со строительными компаниями договоры. Не отработанные объекты для нас табу! Такие риски не нужны ни нашим покупателям, ни нам», - подчеркнул директор центра недвижимости «Авентин-Псков».

Эксперты отрасли уже не раз предупреждали, что покупателям новостроек не стоит гнаться за сумасшедшими скидками - цены на новостройки уже оптимизированы и снижаться им просто уже некуда. Огромные скидки – повод насторожиться.

Привыкнув к дисконту конца 2015 года, некоторые потенциальные покупатели новостроек продолжают предсказывать бесконечное снижение цен на строящееся жилье и, получив скидку, довольно потирают руки. Но решив рискнуть вложиться в дешевое жилье, покупателю стоит задуматься, с чем связана такая щедрость продавца? Не окажется ли покупка впоследствии головной болью?

Источник: Псковская Лента Новостей