Псковичи могут получить выписку из Единого государственного реестра недвижимости в электронном виде

Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии (Росреестр) запустила электронный сервис для получения сведений из Единого государственного реестра недвижимости (ЕГРН). Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе управления Росреестра по Псковской области.

С помощью сервиса можно получить выписку из ЕГРН об объекте недвижимости. Предоставление указанных сведений из ЕГРН предусмотрено вступившим в силу с 1 января 2017 года Федеральным законом №218-ФЗ «О государственной регистрации недвижимости».

Выписка из ЕГРН об объекте недвижимости содержит описание объекта недвижимости, сведения о зарегистрированных правах на него, их ограничениях и обременениях. Кроме того, выписка содержит сведения о возражении в отношении зарегистрированного права на объект недвижимости или о невозможности государственной регистрации без личного участия правообладателя или его законного представителя.

Запросить общедоступные сведения из ЕГРН об объекте недвижимости может любое заинтересованное лицо удобным для него способом - в электронном виде и при личном обращении в офис Федеральной кадастровой палаты или многофункциональный центр «Мои документы». В соответствии с 218-ФЗ сведения из ЕГРН по запросу, направленному посредством электронного сервиса, предоставляются в течение 3 дней. За предоставление сведений, содержащихся в ЕГРН, в соответствии с законодательством взимается плата.

Также в пресс-службе ведомства добавили, что Росреестром доработаны в соответствии с 218-ФЗ сервисы сайта Росреестра «Личный кабинет правообладателя» и «Личный кабинет кадастрового инженера», а также сервис «Справочная информация по объектам недвижимости в режиме online», которые предоставляют актуальную информацию из ЕГРН об объекте недвижимости. В личном кабинете правообладателя доступен сервис «Офисы и приемные. Предварительная запись на прием», который предоставляет заявителю возможность заранее спланировать визит в офис Федеральной кадастровой палаты для получения услуг Росреестра.

Кроме того, на сайте открыт доступ к сервисам, которые позволяют получать информацию о ходе оказания услуги («Проверка исполнения запроса (заявления)»), проверить корректность электронной подписи и распечатать полученную в электронном виде выписку («Проверка электронного документа»).

Источник: Псковская Лента Новостей