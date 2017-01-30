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Ввод нового жилья в Псковской области за год снизился на 24,5%
31.01.2017 16:07 ПЛН, Псков
Ввод нового жилья в Псковской области за год снизился на 24,5%. Такие данные следуют из отчета Псковстата об основных итогах социально-экономического развития Псковской области в январе-декабре 2016 года.
«Объем работ, выполненных по виду экономической деятельности "Строительство", в январе-декабре 2016 года составил 14510 млн рублей, или 110,2% (в сопоставимых ценах) к уровню соответствующего периода предыдущего года», - сообщили в Псковстате.
В прошлом году в Псковской области построено 4362 новых квартиры общей площадью 264,7 тыс. кв. метров. Ввод в действие жилья снизился на 24,5% по сравнению с аналогичным периодом 2015 года.
Источник: Псковская Лента Новостей
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