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У псковичей появилась возможность получения выписки о кадастровой стоимости недвижимости на сайте Росреестра
01.02.2017 11:11 ПЛН, Псков
На официальном сайте Росреестра реализовано предоставление в электронном виде еще одного вида сведений из Единого государственного реестра недвижимости (ЕГРН) – выписка о кадастровой стоимости объекта недвижимости. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе управления Росреестра по Псковской области.
В выписке из ЕГРН о кадастровой стоимости объекта содержится: описание объекта – вид и кадастровый номер, величина кадастровой стоимости, дата ее утверждения, реквизиты акта об утверждении кадастровой стоимости, а также дата ее внесения в ЕГРН, даты подачи заявления о пересмотре кадастровой стоимости и начала применения кадастровой стоимости. Сведения из ЕГРН о кадастровой стоимости объекта недвижимости можно запросить по состоянию на дату запроса или на другую интересующую дату.
Запросить выписку о кадастровой стоимости объекта недвижимости может любое заинтересованное лицо удобным для него способом – в электронном виде и при личном обращении в офисы Кадастровой палаты Псковской области или многофункциональные центры «Мои документы». В соответствии вступившим в силу с 1 января 2017 года федеральным законом №218-ФЗ «О государственной регистрации недвижимости» сведения из ЕГРН по запросу, направленному посредством электронного сервиса, предоставляются в течение 3 дней. Выписка о кадастровой стоимости объекта недвижимости предоставляется бесплатно.
Источник: Псковская Лента Новостей
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