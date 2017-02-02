Покупаем квадратные метры с умом

Вступление в кооператив для покупки жилья - это не привет из прошлого, а самая что ни на есть настоящая и реальная возможность стать счастливым обладателем собственных квадратных метров. В этом на 100% уверены в потребительском обществе «Строим Вместе», которое уже на протяжении 13 лет успешно работает в Пскове. В кооперативе ждут всех, кто умеет считать свои деньги.

С 1 января в кооперативе произошли существенные изменения, которые сделали систему покупки жилья с помощью потребительского общества еще более прозрачной и понятной для любого человека. Теперь, как поясняет председатель кооператива «Строим Вместе» Елена Покутняя, пайщики копят не деньги на последующее приобретение квартиры, а квадратные метры. То есть члены кооператива защищены от инфляции: накопленные площади не испарятся от внезапных обвалов рынка недвижимости или неустойчивости национальной валюты.

Рассмотрим новый тарифный план, предлагаемый псковичам, детально.

Итак, человек решил купить квартиру через кооператив. Вступительный членский взнос составит 3% от планируемых квадратных метров. К примеру, от «однушки» в 30 квадратных метров по сегодняшней рыночной цене членский взнос будет 36,7 тысяч рублей, первоначальный паевой взнос - 1,5 кв. метра, то есть 61,2 тысяч рублей. Далее пайщику необходимо накопить 50% площади будущего жилья. В нашем случае - 15 квадратных метров. Предположим, период накопления составит 3 года, ежемесячный платеж - 15 324 рубля. После этого в течение 3 месяцев кооператив приобретет квартиру, которая оформляется в собственность пайщика с обременением. Период рассрочки строго равен периоду накопления. Так, если человек копил средства в кооперативе 3 года, то и рассрочка ему будет предоставлена на этот срок под 9% от вносимого ежемесячного паевого взноса. После того, как пайщик полностью расплатится с кооперативом, обременение с его недвижимости будет снято и он станет ее полноправным хозяином.

Что касается цены на квадратный метр, то она корректируется с поправкой на инфляцию каждые три месяца в соответствии со статистическими данными и утверждается советом потребительского общества.

«Новый тарифный план доведен до идеала. Человек, который умеет считать, не верит в чудеса и не готов ввязываться в кабалу на 20 лет, переплачивая значительные суммы, оценит данную систему», - уверена Елена Покутняя.

Действующей в кооперативе остается и прежняя программа, по которой за жилье можно расплачиваться в рассрочку под 6% годовых от остатка. Такой тарифный план подойдет тем, кто уже самостоятельно накопил 40% от стоимости будущей покупки или хочет приобрести жилье по взаимозачету. В данном случае пайщик должен будет докапливать средства в кооперативе в течение двух лет. Таким образом потребительское общество проверит его добросовестность и платежную дисциплину. Затем члену кооператива купят жилье и предоставят выгодные условия рассрочки.

Рассчитать покупку квартиры через кооператив по новой программе можно ЗДЕСЬ>>>.

Калькулятор для тех, кто уже накопил 40% средств на покупку жилья, ЗДЕСЬ>>>

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Источник: Псковская Лента Новостей