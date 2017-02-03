Ян Лузин призвал псковичей не совершать сомнительных сделок

Генеральный директор группы компаний «ЛУГ» Ян Лузин призвал псковичей не совершать сомнительных сделок. Как сообщает корреспондент Псковской Ленты Новостей, в ходе встречи с псковичами, которые остались без денег из-за действий недобросовестного подрядчика, застройщик рассказал о том, как не попасться на уловки мошенников.

«В последнее время в наши офисы стала поступать информация о том, что некоторые подрядчики, агентства, брокеры и гильдии предлагают приобретать квартиры не по тем договорам, которые предусматривает российское законодательство. Официально приобрести недвижимость и стать ее собственником можно по договорам купли-продажи, либо договорам долевого строительства, зарегистрировав соответствующие документы в регистрационном органе», - отметил он.

В Пскове же были выявлены факты, когда гражданам обещали квартиры по договорам займа, намерений и предварительной продажи.

Ян Лузин призвал псковичей не рисковать. «Если вы даете деньги случайным людям в долг взамен на обещание получить квартиру, да еще и по цене, которая значительно ниже рыночной, то нужно понимать, что вы рискуете стать жертвой мошенников», - пояснил он.

Источник: Псковская Лента Новостей