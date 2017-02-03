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«ЛУГ» пообещал «заморозить» долги перед бывшим подрядчиком, который ввел в заблуждение псковичей


04.02.2017 10:35 ПЛН, Псков

Руководитель группы компаний «ЛУГ» Ян Лузин пообещал «заморозить» долги перед бывшим подрядчиком, который ввел в заблуждение псковичей, сообщает корреспондент Псковской Ленты Новостей. Застройщик и горожане, пострадавшие от действий недобросовестного подрядчика в лице ООО «Строй СА», в ходе встречи 3 января выработали совместные действия по выходу из сложившейся ситуации.

В частности, Ян Лузин сообщил, что застройщик еще не рассчитался полностью с компанией «Строй СА» за выполненные работы. Данные средства могут быть перечислены подрядчику, однако в этом случае они могут не дойти до псковичей, которые отдали деньги по договору займа в надежде получить недвижимость. В то же время вернуть деньги не подрядчику, а сразу пострадавшим псковичам по закону без разрешения «Строй СА» застройщик не может.

«Я предлагаю пока «придержать» данные средства, обратиться в правоохранительные органы с коллективным заявлением. У нас есть шанс на возбуждение уголовного дела, что в свою очередь может повлиять на подрядчика. Одно дело, когда вы просите вернуть свои деньги в гражданском процессе через суд, а другое дело - уголовное разбирательство», - сказал Ян Лузин.

Кроме того, он пообещал участникам встречи обсудить возможность «заморозки» платежей данному подрядчику с руководителем компании-застройщика, на объектах которого он продолжает работать.

Источник: Псковская Лента Новостей



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