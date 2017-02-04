Застройщик и псковичи, введенные в заблуждение подрядчиком, решили вместе добиваться возбуждения уголовного дела и возврата средств

Застройщик в лице группы компании «ЛУГ» и псковичи, введенные в заблуждение подрядчиком, который заключил с ними договора займа, пообещав чужие квартиры, решили вместе добиваться возбуждения уголовного дела и возврата средств.

Как сообщает корреспондент Псковской Ленты Новостей, в ходе встречи с горожанами генеральный директор группы компаний «ЛУГ» Ян Лузин призвал присутствующих объединить усилия для решения проблемы в правовом поле. «Когда каждый из вас подает иск в суд отдельно, то это гражданские правоотношения. А если мы составим коллективное заявление в правоохранительные органы, то это может перейти в плоскость уголовного права», - отметил он.

Юрист компании Ольга Степанова сообщила, что заявление «ПИКа» уже рассматривают в полиции и прокуратуре, а также выразила готовность сопровождать дела псковичей, оставшихся без денег по вине подрядчика, по уголовной линии. По ее словам, в случае, если на него будет заведено уголовное дело по ст. 159 УК РФ (мошенничество), есть большая вероятность ареста имущества и счетов.

Источник: Псковская Лента Новостей