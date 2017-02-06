Почти три тысячи псковичей зарегистрировали право собственности по программе бесплатной приватизации жилья в прошлом году

Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии (Росреестр) за 2016 год зарегистрировала более 600 тысяч прав физических лиц на основании договоров передачи жилых помещений в собственность граждан. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе регионального Росреестра, в Псковской области такой возможностью в прошлом году воспользовались 2965 граждан.

Всего, по состоянию на 31 декабря 2016 года с момента начала ведения Единого государственного реестра прав на недвижимое имущество и сделок с ним (ЕГРП) Росреестром зарегистрированы права почти на 21 млн объектов недвижимости на основании договоров передачи жилых помещений в собственность граждан. При этом наибольшее количество жилых помещений, права на которые зарегистрированы, расположено в Москве (более 1,8 млн), Московской области (более 1,4 млн), Санкт-Петербурге (около 1 млн), Свердловской области (около 900 тыс.), Челябинской области (около 700 тыс.), Нижегородской области и Республике Татарстан (более 600 тыс. в каждом регионе). В Псковской области по программе бесплатной приватизации жилья Росреестром зарегистрировано 39 273 прав.

В псковском Росреестре напомнили, что закон «О приватизации жилищного фонда в РФ» вступил в силу с 1991 года и продлевался десять раз. За это время более 80% россиян официально оформили права на свою недвижимость. Согласно действующей редакции закона, срок бесплатной приватизации заканчивается 1 марта 2017 года.

Источник: Псковская Лента Новостей