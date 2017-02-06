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Проект закона о бессрочной приватизации жилья будет рассмотрен в Госдуме в среду


07.02.2017 17:34 ПЛН, Псков

Госдума на заседании в среду, 8 февраля, рассмотрит законопроект о бессрочном продлении бесплатной приватизации, сообщили «Интерфаксу» в аппарате Госдумы.

По действующему законодательству бесплатная приватизация должна закончиться 1 марта текущего года.

Комитет Госдумы по ЖКХ во вторник рекомендовал принять поправки о бессрочной приватизации. Технически поправки будут внесены в законопроект по этой теме, который уже находится в Госдуме и ранее был принят палатой в первом чтении.

В среду состоится его рассмотрение во втором чтении, однако его текст был полностью изменен для того, чтобы сделать приватизацию бессрочной.

Ранее во вторник премьер РФ Дмитрий Медведев сообщил, что инициатива, предусматривающая отказ от ограничения сроков бесплатной приватизации жилья граждан, в ближайшее время будет закреплена законом.

«В ближайшее время мы законодательно закрепим эту инициативу, а сроки бесплатной приватизации жилья не пройдут с наступлением 1 марта, как это было запланировано ранее», - написал Д.Медведев на своей странице в Facebook.

Премьер подтвердил, что предложил коллегам по партии «Единая Россия» и членам правительства, ответственным за соответствующие вопросы, отказаться от ограничения сроков бесплатной приватизации жилья. «Они эту идею поддерживают», - написал глава правительства.

Источник: Псковская Лента Новостей



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