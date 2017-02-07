Администрация Псковской области взяла на контроль ситуацию с обманутыми подрядчиком псковичами

Администрация Псковской области взяла на контроль ситуацию с псковичами, которые пострадали от действий одного из подрядчиков и лишились своих средств, предназначенных на приобретение жилья.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе администрации Псковской области, губернатор региона Андрей Турчак обсудил этот вопрос с членами президиума Координационного совета по правопорядку.

Администрация области направила в Следственное управление Следственного комитета РФ по Псковской области заявление за подписью заместителя губернатора - руководителя аппарата администрации Максима Жаворонкова по признакам мошеннических действий в отношении граждан для проверки изложенных в нем фактов и решения вопроса о возбуждении уголовного дела.

С подобным заявлением также обратился представитель компании застройщика, депутат Псковского областного Собрания Ян Лузин.

Источник: Псковская Лента Новостей