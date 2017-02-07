Кадастровая палата по Псковской области информирует о размерах платы за предоставление сведений из ЕГРН

Филиал ФГБУ «ФКП Росреестра» по Псковской области сообщает, что с 1 января 2017 года были утверждены размеры платы за предоставление сведений, содержащихся в Едином государственном реестре недвижимости (ЕГРН) в соответствии с приказом Минэкономразвити я от 10.05.2016 г. №291.

Документы Стоимость в бумажном виде (руб.) Стоимость в электронном виде (руб.) копия межевого плана (технического плана, разрешения на ввод объекта в эксплуатацию) 1500 500 кадастровый план территории 1500 300 справка о лицах, получивших сведения об объекте недвижимого имущества 400 250 копия иного документа, на основании которого сведения об объекте недвижимости внесены в ЕГРН 400 200 копия документа, на основании которого в ЕГРН внесены сведения о территории кадастрового квартала (территориальной зоне, зоне с особыми условиями использования территории, территории объекта культурного наследия, зоне территориального развития, лесничестве, лесопарке, особой экономической зоне, об игорной зоне, особо охраняемой природной территории, охотничьих угодьях) 1500 500 Также, приказом устанавливается стоимость следующих выписок из ЕГРН: Выписки Стоимость в бумажном виде (руб.) Стоимость в электронном виде (руб.) об объекте недвижимости 750 300 об основных характеристиках и зарегистрированн ых правах на объект недвижимости 400 250 о признании правообладателя недееспособным или ограниченно дееспособным 950 400 о содержании правоустанавлива ющих документов 600 400 о переходе прав на объект недвижимости 400 250 о границе между субъектами РФ (муниципального образования, населенного пункта) 1500 300 о зоне с особыми условиями использования территорий (территориальной зоне, территории объекта культурного наследия или опережающего социально-эконом ического развития, зоне территориального развития, игорной зоне, лесничестве, лесопарке, особо охраняемой природной территории, особой экономической зоне, охотничьем угодье, береговой линии, проекте межевания территории) 1500 300 Напомним, что данные документы заявители могут получить лично, обратившись в офисы филиала ФГБУ «ФКП Росреестра» по Псковской области или в электронном виде посредством портала государственных услуг Росреестра или портала госуслуг.

Источник: Псковская Лента Новостей