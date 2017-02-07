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Кадастровая палата по Псковской области информирует о размерах платы за предоставление сведений из ЕГРН
Филиал ФГБУ «ФКП Росреестра» по Псковской области сообщает, что с 1 января 2017 года были утверждены размеры платы за предоставление сведений, содержащихся в Едином государственном реестре недвижимости (ЕГРН) в соответствии с приказом Минэкономразвити
Документы
Стоимость в бумажном виде (руб.)
Стоимость в электронном виде (руб.)
копия межевого плана (технического плана, разрешения на ввод объекта в эксплуатацию)
1500
500
кадастровый план территории
1500
300
справка о лицах, получивших сведения об объекте недвижимого имущества
400
250
копия иного документа, на основании которого сведения об объекте недвижимости внесены в ЕГРН
400
200
копия документа, на основании которого в ЕГРН внесены сведения о территории кадастрового квартала (территориальной зоне, зоне с особыми условиями использования территории, территории объекта культурного наследия, зоне территориального развития, лесничестве, лесопарке, особой экономической зоне, об игорной зоне, особо охраняемой природной территории, охотничьих угодьях)
1500
500
Также, приказом устанавливается стоимость следующих выписок из ЕГРН:
Выписки
Стоимость в бумажном виде (руб.)
Стоимость в электронном виде (руб.)
об объекте недвижимости
750
300
об основных характеристиках и зарегистрированн
400
250
о признании правообладателя недееспособным или ограниченно дееспособным
950
400
о содержании правоустанавлива
600
400
о переходе прав на объект недвижимости
400
250
о границе между субъектами РФ (муниципального образования, населенного пункта)
1500
300
о зоне с особыми условиями использования территорий (территориальной зоне, территории объекта культурного наследия или опережающего социально-эконом
1500
300
Напомним, что данные документы заявители могут получить лично, обратившись в офисы филиала ФГБУ «ФКП Росреестра» по Псковской области или в электронном виде посредством портала государственных услуг Росреестра или портала госуслуг.
Документы
Стоимость в бумажном виде (руб.)
Стоимость в электронном виде (руб.)
копия межевого плана (технического плана, разрешения на ввод объекта в эксплуатацию)
1500
500
кадастровый план территории
1500
300
справка о лицах, получивших сведения об объекте недвижимого имущества
400
250
копия иного документа, на основании которого сведения об объекте недвижимости внесены в ЕГРН
400
200
копия документа, на основании которого в ЕГРН внесены сведения о территории кадастрового квартала (территориальной зоне, зоне с особыми условиями использования территории, территории объекта культурного наследия, зоне территориального развития, лесничестве, лесопарке, особой экономической зоне, об игорной зоне, особо охраняемой природной территории, охотничьих угодьях)
1500
500
Также, приказом устанавливается стоимость следующих выписок из ЕГРН:
Выписки
Стоимость в бумажном виде (руб.)
Стоимость в электронном виде (руб.)
об объекте недвижимости
750
300
об основных характеристиках и зарегистрированн
400
250
о признании правообладателя недееспособным или ограниченно дееспособным
950
400
о содержании правоустанавлива
600
400
о переходе прав на объект недвижимости
400
250
о границе между субъектами РФ (муниципального образования, населенного пункта)
1500
300
о зоне с особыми условиями использования территорий (территориальной зоне, территории объекта культурного наследия или опережающего социально-эконом
1500
300
Напомним, что данные документы заявители могут получить лично, обратившись в офисы филиала ФГБУ «ФКП Росреестра» по Псковской области или в электронном виде посредством портала государственных услуг Росреестра или портала госуслуг.
Источник: Псковская Лента Новостей