В Пскове состоялась первая электронная регистрация договора долевого участия при оформлении ипотеки Сбербанка на первичном рынке

В Пскове состоялась первая электронная регистрация договора долевого участия при покупке недвижимости в новостройке с помощью ипотечных средств Сбербанка. Клиент Псковского отделения Сбербанка направил документы на регистрацию прямо из офиса застройщика - строительной компании «Скандинавия».

«Электронная регистрация прав - это удобный сервис, позволяющий значительно сэкономить время. Оформить ипотеку, подобрать объект недвижимости и даже направить документы в Росреестр теперь можно удаленно, прямо в офисе застройщика. Процедура подачи заявки в Росреестр занимает в среднем 15 минут. Зарегистрированный договор уже через 5-7 дней придет клиенту в электронном виде на его электронный адрес», - прокомментировала управляющий Псковским отделением Сбербанка Анна Тарасенко.

«Развитие электронных форматов обслуживания делает процесс приобретения жилья все более доступным. Мы же, в свою очередь, всегда готовы создавать самые лучшие условия для наших клиентов», - отметил заместитель руководителя департамента продаж и маркетинга строительной компании «Скандинавия» Григорий Щесняк.

Возможность регистрировать недвижимость онлайн появилась в прошлом году благодаря совместному проекту Сбербанка и Росреестра. Поначалу сервис был доступен только покупателям вторичного жилья. Теперь воспользоваться услугой электронной регистрации можно как на вторичном, так и на первичном рынке недвижимости.

ПАО Сбербанк. Генеральная лицензия Банка России на осуществление банковских операций 1481 от 11.08.2015​

Источник: Псковская Лента Новостей