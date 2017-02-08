Псковский Росреестр начал прием документов на регистрацию прав в электронном виде по новому законодательству

Управление Росреестра начало принимать в электронном виде документы для государственной регистрации прав на недвижимость в соответствии со вступившим в силу с 1 января 2017 года федеральным законом № 218-ФЗ «О государственной регистрации недвижимости».

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе ведомства, запуск сервиса по подаче документов на регистрацию прав через интернет позволяет гражданам и бизнесу напрямую обратиться в Росреестр за получением одной из наиболее популярных и сложных услуг ведомства. Благодаря современным информационным технологиям заявители могут не терять время на визит в офис и не зависеть от действий чиновника. В 2016 году с помощью электронного ресурса в псковский Росреестр подано 1004 заявления о государственной регистрации прав.

Через обновленный интернет- сервис можно подать заявление и необходимые документы для регистрации перехода или прекращения права на объект недвижимости, ограничения и обременения прав для объектов, сведения о которых содержаться в Едином государственном реестре недвижимости (ЕГРН). Сведения из ЕГРН об объекте недвижимости также можно получить в электронном виде с помощью специального сервиса на сайте Росреестра.

В ведомстве добавили, что для удобства заявителей на сайте открыт доступ к сервисам, которые позволяют получать информацию о ходе оказания услуги «Проверка исполнения запроса (заявления)», проверить корректность электронной подписи и распечатать полученную в электронном виде выписку.

Источник: Псковская Лента Новостей