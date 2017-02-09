Cотрудники «Авентин-Псков» подтвердили квалификацию специалистов ранка недвижимости

9 февраля в Санкт-Петербурге состоялась ежегодная аттестация специалистов рынка недвижимости, в которой приняла участие делегация «Авентин-Псков». Как сообщили Псковской Ленте Новостей в центре недвижимости, все сотрудники компании подтвердили свой статус.

«Данная процедура - важный экзамен для риэлтора, - подчеркнули представители «Авентина». - Новичкам прохождение аттестации дает право называться профессиональным и риэлторами, а для специалистов со стажем это возможность повышать свою квалификацию, проверка актуальности их знаний. Аттестат - необходимый атрибут риэлторской профессии, индикатор профессионализма риэлтора для его клиента.

Наличие такого аттестата - подтверждение того, что лицо отвечает определенным требованиям к квалификации, качеству услуг. И потребитель вправе требовать документы, подтверждающие квалификацию специалиста по недвижимости и его полномочия при оказании услуг». «Наличие и срок действия аттестата круглосуточно можно проверить на сайте http://reestr.rg r.ru/ , что мы и рекомендуем делать тем, кто решил доверить свой "квартирный вопрос" риэлтору», - заметили представители центра недвижимости. «Нередко в погоне за экономией граждане, занимающиеся решением жилищного вопроса, предпочитают обратиться к частнику. А ведь не задаваясь вопросом о безопасности такой сделки и уровне компетентности такого "специалиста", оказывающего риэлторские услуги дешевле агентства, они доверяют ему будущее своей семьи. К сожалению, из-за такой несвоевременной легкомысленности все мы периодически слышим истории о потерянных деньгах или даже квартирах. Поэтому перед началом процесса покупки или продажи недвижимости мы рекомендуем еще раз взвесить риски и потенциальную выгоду от такой экономии. Нужно понимать, что в качество услуги и реальный профессионализм риэлтора вкладываются немалые деньги! Это постоянное обучение, участие в профильных мероприятиях, обмен опытом в рамах профессиональных объединений, страхование ответственности компании, комплексная юридическая и маркетинговая поддержка и т.д. Поэтому услуга профессионала не может стоить дешево! Как и в любых других сферах нашей жизни, в риэлторской среде за качество нужно платить», - заметили в «Авентин-Псков».

Источник: Псковская Лента Новостей