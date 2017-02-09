Закон о бессрочной приватизации жилья принят Госумой

Госдума на заседании в пятницу приняла в третьем, окончательном чтении закон о бессрочном продлении бесплатной приватизации жилья в России.

По действующему законодательству бесплатная приватизация должна была бы закончиться 1 марта текущего года, сообщает «Интерфакс».

Законопроект исключает из законодательства нормы, которыми предусматривается ограничение срока бесплатной приватизации жилья. Таким образом, граждане, имеющие право на бесплатную приватизацию жилья, смогут воспользоваться им без ограничения срока.

При принятии этого законопроекта в первом чтении законопроект предлагал продлить бесплатную приватизацию до 2020 года только для отдельных категорий граждан - для крымчан, для граждан, подлежащих переселению из аварийных домов, для детей-сирот.

Спикер Госдумы Вячеслав Володин отметил, что нижняя палата принимает закон о бессрочном характере бесплатной приватизации единодушно.

«Сигнал принимать данный закон пришел от президента нашей страны Владимира Путина. Он услышал предложение всех фракций. Фракция ЛДПР высказывала это предложение, фракция "Справедливая Россия" высказывала это предложение, КПРФ - высказывала предложение, "Единая Россия" - высказывала предложение и прорабатывала его в правительстве все последнее время»,- сказал В.Володин на пленарном заседании палаты.

«Поэтому этот закон - труд всех депутатов всех фракций, мы выходим на консенсус по этому закону, таких законов не много, но нужно подчеркивать, что мы едины в принятии этих решений», - сказал он.

В минувший вторник премьер РФ Дмитрий Медведев сообщил, что инициатива, предусматривающая отказ от ограничения сроков бесплатной приватизации жилья граждан, в ближайшее время будет закреплена законом.

«В ближайшее время мы законодательно закрепим эту инициативу, а сроки бесплатной приватизации жилья не пройдут с наступлением 1 марта, как это было запланировано ранее», - написал Д.Медведев на своей странице в Facebook.

Премьер подтвердил, что предложил коллегам по партии «Единая Россия» и членам правительства, ответственным за соответствующие вопросы, отказаться от ограничения сроков бесплатной приватизации жилья. «Они эту идею поддерживают», - написал глава правительства.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил в среду, что Владимир Путин всегда был сторонником идеи бессрочной, бесплатной приватизации жилья гражданами страны.

«Президент с самого начала был сторонником именно такого решения кабинета министров. Он доводил эту свою точку зрения до руководства кабинета и именно такой точки зрения придерживался», - сказал журналистам Д.Песков.

Источник: Псковская Лента Новостей