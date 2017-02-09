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Псковичи начали регистрировать недвижимость в других регионах с помощью нового формата оказания услуг Росреестра
В управление Росреестра по Псковской области начали поступать первые заявления о государственной регистрации прав на недвижимое имущество в других регионах России.
Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе ведомства, в региональный Росреестр от жителей Псковской области уже поступило семь заявлений на государственную регистрацию прав по объектам, расположенным в Санкт-Петербурге, Ленинградской, Тульской, Смоленской, Астраханской областей и в Красноярском крае. Одно заявление пришло из Ленинградской области для госрегистрации прав на земельный участок в Стругокрасненском районе.
Дистанционная регистрация прав стала возможной благодаря введению Росреестром с января этого года нового формата оказания услуг по экстерриториальн
В ведомстве добавили, что для оказания услуги по регистрации прав по экстерриториальн
В Пскове это можно сделать в офисе филиала ФГБУ «ФКП Росреестра» на ул. Рабочая, 11.
В ведомстве добавили, что для оказания услуги по регистрации прав по экстерриториальн
В Пскове это можно сделать в офисе филиала ФГБУ «ФКП Росреестра» на ул. Рабочая, 11.
Источник: Псковская Лента Новостей