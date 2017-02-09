Псковичи начали регистрировать недвижимость в других регионах с помощью нового формата оказания услуг Росреестра

В управление Росреестра по Псковской области начали поступать первые заявления о государственной регистрации прав на недвижимое имущество в других регионах России.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе ведомства, в региональный Росреестр от жителей Псковской области уже поступило семь заявлений на государственную регистрацию прав по объектам, расположенным в Санкт-Петербурге, Ленинградской, Тульской, Смоленской, Астраханской областей и в Красноярском крае. Одно заявление пришло из Ленинградской области для госрегистрации прав на земельный участок в Стругокрасненском районе.

Дистанционная регистрация прав стала возможной благодаря введению Росреестром с января этого года нового формата оказания услуг по экстерриториальн ому принципу, который предоставляет заявителям право обращаться за госрегистрацией независимо от места расположения объекта недвижимости. Это многократно повышает удобство получения услуги, сокращает временные и финансовые затраты граждан и представителей бизнеса на ее получение в случае если они совершают операцию с недвижимостью, расположенной в регионе, отличном от их места нахождения.

В ведомстве добавили, что для оказания услуги по регистрации прав по экстерриториальн ому принципу выделены отдельные офисы в каждом субъекте России. Перечень офисов Псковской области, в которые можно подать заявление на регистрацию прав на объект недвижимости, расположенный в других регионах, размещен на сайте Росреестра в рубрике «получение услуги по экстерриториальн ому принципу ». В Пскове это можно сделать в офисе филиала ФГБУ «ФКП Росреестра» на ул. Рабочая, 11.

Источник: Псковская Лента Новостей