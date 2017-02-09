www.pln24.ru Информационный портал Псковской области. Основан в 2000 году.


«Псковские тепловые сети» уведомили об изменении нормативов с января Наполним бассейны ОДН Как оплатить коммунальные услуги без комиссии Где покупать квартиру - в новостройке или во «вторичке»? Как купить квартиру студенту ТОП-5 застройщиков Псковской области Скважинные насосы по выгодной цене Месяц скидок и выгодных предложений Сервис ответов на вопросы Что делать, если нотариус - мошенник? Что делать, если нотариус - мошенник? ТОП-5 застройщиков Псковской области Где покупать квартиру - в новостройке или во «вторичке»? Где покупать квартиру - в новостройке или во «вторичке»? ТОП-5 застройщиков Псковской области Наполним бассейны ОДН
     Рынок недвижимости Псковской области - 2016: Итоги и тенденции    ОДН по-новому    В Пскове появились «обманутые дольщики»   

Псковичи начали регистрировать недвижимость в других регионах с помощью нового формата оказания услуг Росреестра


10.02.2017 12:13 ПЛН, Псков

В управление Росреестра по Псковской области начали поступать первые заявления о государственной регистрации прав на недвижимое имущество в других регионах России.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе ведомства, в региональный Росреестр от жителей Псковской области уже поступило семь заявлений на государственную регистрацию прав по объектам, расположенным в Санкт-Петербурге, Ленинградской, Тульской, Смоленской, Астраханской областей и в Красноярском крае. Одно заявление пришло из Ленинградской области для госрегистрации прав на земельный участок в Стругокрасненском районе.

Дистанционная регистрация прав стала возможной благодаря введению Росреестром с января этого года нового формата оказания услуг по экстерриториальному принципу, который предоставляет заявителям право обращаться за госрегистрацией независимо от места расположения объекта недвижимости. Это многократно повышает удобство получения услуги, сокращает временные и финансовые затраты граждан и представителей бизнеса на ее получение в случае если они совершают операцию с недвижимостью, расположенной в регионе, отличном от их места нахождения.

В ведомстве добавили, что для оказания услуги по регистрации прав по экстерриториальному принципу выделены отдельные офисы в каждом субъекте России. Перечень офисов Псковской области, в которые можно подать заявление на регистрацию прав на объект недвижимости, расположенный в других регионах, размещен на сайте Росреестра в рубрике «получение услуги по экстерриториальному принципу».

В Пскове это можно сделать в офисе филиала ФГБУ «ФКП Росреестра» на ул. Рабочая, 11.

 

 

Источник: Псковская Лента Новостей



Комментарии: 0 | Вставить в блог | Версия для печати


 


Инфраструктуру какого жилого комплекса Пскова вы считаете наиболее комфортной?














Голосование

Инфраструктуру какого жилого комплекса Пскова вы считаете наиболее комфортной?