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По факту подделки документа для выдачи разрешения на строительство дома по улице Гдовской в Пскове возбуждено уголовное дело


10.02.2017 16:51 ПЛН, Псков

По факту подделки документа для выдачи разрешения на строительство дома по улице Гдовской в Пскове возбуждено уголовное дело. Об этом сообщил прокурор Псковской области Сергей Белов на встрече со СМИ 10 февраля.

По его словам, дело приостанавливалось и прокуратура отменяла эти постановления.

Как пояснил начальник отдела по надзору за соблюдением федерального законодательства прокуратуры Псковской области Евгений Шевченко, основанием для возбуждения уголовного дела явилась выдача документа со стороны официального госоргана об отсутствии высотных ограничений для осуществления строительства на улице Гдовской.

Что касается  самой застройки, если бы на тот момент был выдан действительный документ, строить дом выше установленного предела было бы невозможно. Это противоречило градостроительным правилам, которые действовали на тот момент, поскольку был установлен запрет на высотную застройку.

На данный момент проект защитных зон изменены в соответствие с действующим законодательством. Официального запрета на продолжение строительства и превышение высотных параметров нет. Оснований для принятие мер реагирования к застройщику  у прокуратуры нет.

В настоящее время застройка осуществляется законно. 

Источник: Псковская Лента Новостей



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