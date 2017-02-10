«Авентин-Псков»: Кто первый - тому и самые интересные объекты недвижимости

Представляем подборку новых объектов в прайс-листе центра недвижимости «Авентин - Псков». Читатели ПЛН первыми могут подобрать себе подходящий вариант недвижимости.

Однокомнатная квартира на Завеличье по адресу: ул. Народная, 15. В квартире высокие потолки, кухня 11 квадратных метров. Квартира в хорошем состоянии.

Двухкомнатная квартира на Завеличье в кирпичном доме по адресу: ул. Красноармейская, 13. Квартира улучшенной планировки, окна выходят на две стороны, раздельный санузел, большая прихожая, гардеробная с подсветкой. В квартире сделан евроремонт.

Дом 120 квадратных метров на участке 15 соток в Палкинском районе. На участке построена баня и беседка. Асфальтовый подъезд до самого дома.

Комната 24 квадратных метров в Центре города - ул. Советская, 62 . Комната с балконом. Кухонная и гостиная зона разделены

Новостройки:

Двухкомнатные квартиры на Запсковье - Ипподромная, 150-а и Ипподромная,154-а. Дома уже сданы, кирпичные. Квартиры с двумя балконами - из спальни и кухни. В гостиной 2 окна.

Трехкомнатная квартира на ул. Ипподромной, 150-а. Квартира почти 72 кв.м., двойная лоджия, большая кухня - 11,85 кв.м. Окна выходят на разные стороны.

Подробности по телефону: 8(8112) 29-84-84.

Источник: Псковская Лента Новостей