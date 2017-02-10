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Глава Пскова провел прием граждан по личным вопросам


13.02.2017 17:48 ПЛН, Псков

Сегодня, 13 февраля, глава города Пскова Иван Цецерский провел прием граждан по личным вопросам. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе ОМСУ города, обеих псковичек, записавшихся на прием, интересовала возможность получения жилья, в том числе временного.

Состав семьи у обеих заявительниц схожий: муж-инвалид и двое несовершеннолетних детей. Первая проживает вместе с родителями и семьей сестры. Вторая семья не имеет постоянного места жительства, кочует по родственникам и знакомым. Обе стоят в общегородской очереди на предоставление жилья.

По информации начальника жилищного отдела управления по учету и распределению жилой площади администрации Пскова Валентины Ивановой, инвалиды имеют право на внеочередное получение жилья. По этой очереди квартиры уже получили 32 семьи из 59, как правило, продвигается она на 3-4 семьи в год. Вторая семья уже 18-я в этой очереди, а первой было также предложено воспользоваться правом мужа-инвалида.

Глава Пскова Иван Цецерский посоветовал заявительницам написать заявления на предоставление временного жилья по договору коммерческого найма. «В период ожидания это позволит вашим семьям жить стабильно», - заметил он.

Источник: Псковская Лента Новостей



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