Псковичи могут бесплатно узнать кадастровую стоимость своей недвижимости на сайте Росреестра

С начала года Росреестром введен в эксплуатацию новый электронный сервис, который предоставляет возможность бесплатного получения выписки из Единого государственного реестра недвижимости (ЕГРН) о кадастровой стоимости объекта недвижимости. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс- службе управления Росреестра по Псковской области.

В выписке из ЕГРН о кадастровой стоимости объекта содержится: описание объекта – вид и кадастровый номер, величина кадастровой стоимости, дата ее утверждения, реквизиты акта об утверждении кадастровой стоимости, а также дата ее внесения в ЕГРН, даты подачи заявления о пересмотре кадастровой стоимости и начала применения кадастровой стоимости. Сведения из ЕГРН о кадастровой стоимости объекта недвижимости можно запросить по состоянию на дату запроса или на другую интересующую дату.

Запросить выписку о кадастровой стоимости объекта недвижимости может любое заинтересованное лицо удобным для него способом – в электронном виде и при личном обращении в офисы Кадастровой палаты Псковской области или многофункциональные центры «Мои документы». В соответствии вступившим в силу с 1 января 2017 года федеральным законом №218-ФЗ «О государственной регистрации недвижимости» сведения из ЕГРН по запросу, направленному посредством электронного сервиса, предоставляются в течение 3 дней. Выписка о кадастровой стоимости объекта недвижимости предоставляется бесплатно.

Источник: Псковская Лента Новостей