Валерий Полупанов не уверен, что дом на Индустриальной, 6-а будет достроен к 31 марта

У председателя Государственного комитета Псковской области по строительному и жилищному надзору Валерия Полупанова нет стопроцентной уверенности в том, что ООО «Строй-Кром» достроит многострадальный дом на Индустриальной, 6-а к 31 марта. Свое мнение он высказал в прямом эфире радиостанции «Эхо Москвы в Пскове».

«Давайте будем откровенны. Стопроцентной уверенности нет. Вера есть, потому что, как было недавно сказано губернатором, без веры жить тяжело», - отметил гость студии.

На данный момент, по его словам, в доме есть тепло и электричество, решается вопрос с водой. «Можно выполнять отделочные работы, что уже и делает часть дольщиков. Но комитет не выдаст заключение о соответствии, потому что на данный момент не на всех балконах и лоджиях есть ограждения. В таком доме жить на данный момент нельзя, это опасно», - заявил Валерий Полупанов.

Кроме того, сейчас решается вопрос по врезке газа. Закуплены плиты. «Но пуск газа будет осуществлен тогда, когда будет определена управляющая компания по этому дому и когда каждый собственник заключит договор с организацией на аварийное обслуживание», - заключил председатель комитета.

Независимо от того, успеет ли застройщик зак этому сроку или нет, он заинтересован достроить дом, потому что это псковская организация, и ей еще здесь жить и работать, отметил Валерий Полупанов.

Напомним, летом прошлого года государственный комитет Псковской области по строительному и жилищному надзору включил участников долевого строительства дома по улице Индустриальной, 6-а в список граждан, чьи денежные средства привлечены для строительства многоквартирных домов и чьи права нарушены (так называемый «реестр обманутых дольщиков»). Дольщики дважды обращались в адрес президента России. Из администрации главы государства поступили ответы, в соответствии с которыми проблемой должны были заняться органы прокуратуры и исполнительной власти Псковской области. Ситуацию под личный контроль взял вице-губернатор Александр Кузнецов. В сентябре 2016 года с дольщиками встретился заместитель губернатора - руководитель аппарата администрации области Максим Жаворонков. Несмотря на согласованные с органами власти сроки окончания работ (вначале - октябрь, затем - декабрь 2016 года), дом в эксплуатацию не сдан - строительство продлено до 31 марта 2017 года.

Источник: Псковская Лента Новостей