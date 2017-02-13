«Диалоги о недвижимости»: зачем рынку риэлтор?

Радиостанция «Эхо Москвы в Пскове» (102.6 FM) продолжает проект «Диалоги о недвижимости». Ежемесячная программа посвящена жилищному вопросу - особенностям сделок с недвижимостью, возможным подводным камням, ситуации на рынке в целом. Тема очередного выпуска передачи - перспективы риэлторской профессии. Ведущий программы - президент Псковской гильдии риэлторов Роман Максименко. Его гость сегодня - вице-президент Российской гильдии риэлторов, член комитета по девелопменту жилой недвижимости и комитета по экодевелопменту в Гильдии Управляющих и Девелоперов Валерий Виноградов. Представляем вашему вниманию стенограмму эфира.

Роман Максименко: Добрый день, уважаемые радиослушатели. Мы продолжаем цикл передач «Диалоги о недвижимости». Сегодня мы с вами поговорим о том, зачем рынку риэлтор. В прошлый раз наша беседа была посвящена итогам 2016 года и тем перспективам рынка недвижимости, которые нас ожидают в наступившем году. Сегодня мы подробнее поговорим о планах на будущее одного из сегментов рынка недвижимости - риэлторской услуге. Что ждет риэторов в 2017 году, если ли вообще будущее у этой профессии. Сегодня в гостях у нас вице-президент Российской гильдии риэлторов, президент группы компаний «Авентин» Валерий Николаевич Виноградов. Здравствуйте, Валерий Николаевич.

Валерий Виноградов: Здравствуйте, уважаемые слушатели.

Роман Максименко: Валерий Николаевич, расскажите, пожалуйста, как на современном технологичном рынке риэлторы вообще удерживают свои позиции?

Валерий Виноградов: Рынок недвижимости в России достаточно молод. Как мы знаем, он возник в 1991 году. За этот период, когда менялось законодательство, когда рынок становился на ноги. И весь этот путь на рынке существует такая профессия, как риэлтор. Профессия востребованная, необходимая. В разных других отраслях мы обращаемся к профессиональным участникам для того, чтобы получить ту или иную услугу, а не делать это самостоятельно. Сейчас очень мало людей, которые самостоятельно чинят машины или, допустим, лечат сами себе зубы. Также и в риэлторской деятельности: когда человеку необходимо совершить операцию в сфере недвижимости, он обращается к риэлторам, потому что рынок недвижимости достаточно сложный, и мы видим достаточно большое количество рисков в эти несколько десятилетий. По каждому объекту, который находится на рынке, достаточно много рисков. Мы видим много судебных прецедентов, оспаривание сделок, ряды обманутых дольщиков. Это в основном те люди, которые решили на этот рынок зайти самостоятельно. Риэлторы за относительно небольшие комиссионные помогают нашим гражданам совершить сделку с недвижимостью. Учитывая то, что сделки с недвижимостью единичны, и совершаются они 1-2 раза в жизни, т, согласитесь, стоит позаботиться о том, чтобы они прошли максимально «гладко». И в этом состоит миссия риэлтора - сделать так, чтобы такая сделка была комфортна для наших семей, и чтобы, приобретя объект недвижимости, клиенты получали удовольствие от проживания в нем и впоследствии.

Роман Максименко: Бытует мнение, что в эпоху интернета во всемирной паутине можно найти все. Есть классифайды с огромным выбором объектов недвижимости, есть сайты застройщиков, есть иные информационные порталы. Что такого эксклюзивного может риэлтор предложить своему клиенту в плане оказания услуги?

Валерий Виноградов: Действительно, сейчас информационный рынок очень развит. Но задача не просто приобрести объект недвижимости, который ты нашел в интернете. Задача - приобрести такой объект, чтобы через 3-4-5-6 месяцев оглянуться назад и не пожалеть об этой сделке. Пожалеть можно в нескольких случаях. Первый, самый неприятный случай, когда ты потерял и деньги, и объект недвижимости, и стоишь с плакатом вместе с другими обманутыми дольщиками, либо находишься в судебном процессе об оспаривании сделки с квартирой, допустим, на вторичном рынке. Другая ситуация, когда человек, оглядываясь назад, понимает, что если бы он сегодня совершил сделку, в условиях тех денег, ресурсов, которые у него были, он приобрел бы совсем другой объект.

Нет ничего проще, чем самому купить объект недвижимости, а сделать так, чтобы выбрать лучший из представленных на рынке - вот здесь как раз и нужны риэлторы, которые знают все и об объектах недвижимости, об инфраструктуре, и о планах развития района. Именно эти комплексные знания помогают выбрать уникальный объект.

И то же самое происходит для продавца. Мы знаем ситуации, когда люди пытаются продавать сами, при этом они сталкивается с неприятными ситуациями. Первая ситуация, это когда мошенники, понимая, что стоимость объекта недвижимости, как правило, достаточно велика, пытаются завладеть этими деньгами либо купить объект за цену, которая ему не соответствует. А задача риэлтора как раз в том, чтобы правильно оценить объект и понимая ситуацию на рынке, продать этот объект за максимальную стоимость и за определенный срок.

Роман Максименко: А при сделках с первичной недвижимостью? Ведь крупные застройщики обладают огромным штатом персонала, который занимается реализацией новостроек. Они имеют большие просторные офисы, хорошую инфраструктуру, отработанный механизм продажи новостроек. Не мешает ли риэлтор застройщику и в чем преимущество покупки квартиры через риэлтора?

Валерий Виноградов: На сегодняшний день мы видим как раз обратную тенденцию, когда все больше и больше застройщиков привлекают к продаже своих объектов риэлторов, и делают это вполне осознанно. Застройщики - прагматичные люди. Они понимают, что содержать агентство внутри компании менее выгодно, чем взаимодействовать с риэлторами. Это связано, прежде всего, с тем, что большинство людей, придя к застройщику, понимают, что встретятся с человеком, задача которого - продать, именно тот объект строительства, который представляет этот застройщик. Для риэлтора задача совсем другая – понять проблему, которую через сделку с недвижимостью хочет решить гражданин, и найти ему лучший объект из всех строящихся объектов. Эту задачу как раз может решить только риэлтор, потому что представителей отдела продаж застройщика, которые реализовали квартиру, дальше абсолютно ничего не интересует: будет ли дом сдан вовремя, какого качества продукт получит покупатель - сделка совершена, а значит - работа закончена. У риэлтора совершенно другая направленность: он хочет, чтобы гражданин стал его клиентом на всю жизнь, чтобы в следующие сделки клиента совершались через этого риэлтора, чтобы его рекомендовали друзьям, а это можно сделать только тогда, когда человек доволен покупкой. И тогда риэлтор ведет клиента именно к тому застройщику, туда, где отсутствуют риски, и помогает гражданину приобрести именно тот объект, который купил бы сам. И в компании «Авентин» есть такой лозунг, что мы своим клиентам приобретаем только те объекты недвижимости, которые купили бы сами.

Роман Максименко: Скажите, а какой смысл обращаться клиенту к риэлтору, когда, возможно, он переплатит какие-то деньги, по сравнению с теми, которые он потратил бы, обратившись напрямую к застройщику?

Валерий Виноградов: На самом деле, это не так. Обращаясь к риэлтору, гражданин чаще всего экономит деньги. Потому что именно риэлторы знают те программы застройщиков, которые на определенной стадии строительства дома позволяют купить квартиру по оптимальной цене. Они понимают, когда эти программы и рассрочки действуют. Зачастую, когда застройщик находится в не очень хорошей финансовой ситуации и ему необходим деньги на продолжение строительства, а продаж недостаточно, то у него два выхода – либо идти в банк и брать дорогой кредит, либо сделать дисконт на несколько квартир и их продать. Так вот, эта информация не находится в публичном доступе, о ней знают только риэлторы, при этом достаточно узкий круг. И риэлтор может предложить такие объекты. Покупка будет более дешевой, во-первых. А во-вторых, комиссионные риэлтора на сегодняшний день составляют относительно небольшую сумму – от 3 до 5%. И чаще всего комиссию риэлтору оплачивает застройщик. Поэтому во многих сделках клиент покупает объект недвижимости по цене застройщика, но при этом получает рядом с собой надежного консультанта, который поможет заключить договор, расскажет все об объекте недвижимости и снизит риски при такой сделке.

Роман Максименко: К сожалению, не до конца искоренилось ошибочное мнение о том, что риэлтор - это занятие для тех, кто хочет быстрых заработков и минимальной ответственности. На самом же деле, риэлтор – это очень важная и серьезная профессия, требующая не только огромного количества потраченного времени и знаний, но и незаурядных человеческих качеств. Как вы считаете, все ли риэлторы работают в соответствии с этими характеристиками и вообще, как изменилась профессия риэлтора по сравнении с началом 2000-х годов?

Валерий Виноградов: Действительно, профессия достаточно молода, потому что молод и сам рынок недвижимости. Чтобы понять значимость профессии, нужно посмотреть на зарубежные рынки, которые существуют уже десятилетия и даже столетия. Мы видим, несмотря на то, что там развиты и информационные технологии, и практически нет тех рисков, которые есть на рынке России, все равно риэлторские услуги очень востребованы. И национальные ассоциации риэлторов, в тех же Соединенных Штатах Америки, являются ведущими ассоциациями, с которыми взаимодействуют первые лица страны. Здесь за многие десятилетия риэлторская услуга доказала свое право на существование и свою востребованность. Другое дело, что в России на сегодняшний день нет отраслевого закона о риэлторской деятельности. Соответственно, риэлторская услуга подчиняется общим нормам гражданского права, и в связи с этим вход на рынок риэлторских услуг достаточно прост. То есть человек, пройдя определенные курсы, почитав литературу, может зарегистрироваться в качестве индивидуального предпринимателя и говорить о том, что он оказывает риэлторские услуги. При этом о качестве такой услуги речи не идет.

Российская гильдия риэлторов, понимая ситуацию, прикладывает определенные усилия, чтобы наши потребители достаточно просто и легко идентифицировали профессионала на рынке недвижимости. После отмены лицензирования риэлторской деятельности в 2002 году мы достаточно активно начали развивать саморегулирование, сделав определенные программы подготовки агентов и брокеров, и выдвинув определенные требования сертификации риэлторских компаний. В итоге, сегодня достаточно просто идентифицировать профессиональную компанию, профессионального риэлтора. Для этого достаточно зайти на сайт reestr.rgr.ruи ввести ФИО человека, который представляется риэлтором, или название компании и, соответственно, увидеть, находится ли он в реестре. Если да, то, как минимум понятно, что специалисты посмотрели все документы компании, к ней нет претензий, у компании есть полноценный офис. То же самое можно сказать о специалисте: если человек находится в реестре, то значит, он обучен, имеет достаточно хорошую репутацию на рынке и его навыки проверены. То же самое существует в других профессиях. Существуют реестры адвокатов, реестры нотариусов, оценщиков, арбитражных управляющих. На сегодняшний день есть такой реестр сертифицированных компаний на рынке недвижимости.

Роман Максименко: Очень много мы говорили о том, что дает нахождение риэлтору в профессиональном сообществе. Валерий Николаевич, а что это дает клиенту?

Валерий Виноградов: Давайте рассмотрим варианты. Первая ситуация: клиент выходит на рынок недвижимости, в котором достаточно много рисков и обращается к индивидуальному предпринимателю. Во втором случае он обращается к компании-члену профессионального сообщества. Профессиональное сообщество работает в интересах потребителей. Есть несколько инструментов, которые за эти годы профессиональное сообщество ввело в практику. Прежде всего, чтобы компания была сертифицирована, ее ответственность должна быть застрахована. Поэтому в случае возникновения тех или иных проблем финансовые вопросы будут решаться с помощью страховой компании. И второе, это третейские суды, комиссии по этике и правам потребителей. В случае возникновения тех или иных претензий к работе риэлтора можно воспользоваться внесудебным порядком и обратиться в комиссию по этике и правам потребителя. Как показывает практика, большинство таких вопросов решается в пользу потребителя. Таким образом, потребитель, обращаясь в компанию, может быть уверен в том, что она профессиональна и даже если что-то произойдет, то тут же на сторону потребителя встает страховая компания и комиссия по этике, третейский суд.

Роман Максименко: Бытует мнение, что в ближайшее время профессия риэлтора будет не нужна. Говорят о том, что появится так называемый электронный риэлтор, когда можно будет зайти на единый портал, получить всю информацию об объекте недвижимости, о его правовых основах, титульных документах, получить исчерпывающую информацию о самом объекте, посмотрев портфолио, фотографии, описания, даже 3D-туры. Как вы считаете, есть ли у профессии риэлтора будущее и если есть, то с чем оно связано?

Валерий Виноградов: Я считаю, что у профессии «риэлтор» есть прекрасное будущее. Эта профессия будет всегда востребована. Еще раз скажу, что для этого достаточно обратиться к другим рынкам, к рынкам недвижимости других стран, где вот те информационные технологии, которые сейчас только внедряются у нас, достаточно распространены. Несмотря на это профессия риэлтора является очень востребованной. Не надо забывать о том, что сегодня сделки зачастую очень сложные, прямых сделок достаточно мало. Соединить эти сделки - это и есть задача риэлтора. Следующий аспект - это то, что сделка с недвижимостью - это не то, что в конечном итоге нужно клиенту, то есть в основе сделки лежит та или иная проблема. Задача риэлтора, именно понимая проблему, которую хочет решить клиент, оптимальным образом решить ее через сделку с недвижимостью. Опять-таки не всегда сами граждане выбирают для себя лучший объект. То же самое можно сказать о рынке коммерческой недвижимости, потому что, действительно, можно зайти на разные порталы и посмотреть, где продаются объекты коммерческой недвижимости. Но выбрать тот, который будет приносить максимальную доходность, который будет всегда заполнен арендаторами, который можно будет потом продать по максимальной стоимости - этого человек сам не сможет сделать. Для этого нужно специальное образование, специальные навыки. Поэтому я уверен в будущем риэлтерской профессии, уверен, что она будет востребована. Уверен, что те профессиональные риэлторы, которые сегодня идут по пути увеличения своих компетенций, по пути образования, всегда будут востребованы.

Роман Максименко: Это хорошая уверенность. Наверное, если бы вы не были уверены, вы бы не занимались бы этим бизнесом.

Валерий Виноградов: Совершенно верно.

Роман Максименко: Скажите, много говорят о том, что планируется принятие закона о риэлторской деятельности. Когда это произойдет и что изменится в риэлторской среде после его принятия?

Валерий Виноградов: Действительно, о законе о риэлторской деятельности говорят достаточно давно. Прежде всего, об этом говорим мы – Российская гильдия риэлторов. После отмены лицензирования риэлторской деятельности нами были разработаны и концепции, и проекты соответствующего закона, которые переданы в законодательные и исполнительные органы власти нашего государства. Еще один толчок в этом направлении дало выступление Владимира Владимировича Путина, когда он на медиа-форуме справедливо сказал о том, что надо внимательнее приглядеться к риэлторской деятельности. Этот вопрос сегодня обсуждается достаточно широко, мы находимся в рабочих группах, мы взаимодействуем с органами власти. Я думаю, что в ближайшие годы такой отраслевой закон будет принят. Почему мы считаем, что нужен закон? Потому что он позволит окончательно отстроить профессиональных участников от тех, кто только называет себя риэлторами. И увеличит барьер для входа на этот рынок. Таким образом, те индивидуальные предприниматели и те компании, которые останутся и смогут работать на рынке после принятия закона, будут соответствовать тем требованиям, которые необходимы для качественного оказания риэлторской услуги. Все остальные будут вынуждены с этого рынка уйти под угрозой принуждения со стороны государства, под угрозой определенных санкций, чего сегодня, к сожалению, не происходит.

Роман Максименко: Но самое главное, наверное, от этого выиграют клиенты.

Валерий Виноградов: Действительно, этот закон не для того, чтобы дать больше заработать риэлторам, а для того, чтобы улучшить ситуацию на рынке. Это, прежде всего, социальный закон, который обезопасит наших граждан при совершении сделок с недвижимостью. Мы знаем такие ситуации, которые есть в других странах, допустим, в той же Беларуси, когда на рынке работают только те компании, которые соответствуют требованиям закона.

Роман Максименко: Спасибо большое, Валерий Николаевич, за ваши ответы, за содержательную беседу. Всего доброго, до свидания.

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Источник: Псковская Лента Новостей