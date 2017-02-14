Как идентифицировать профессионального риэлтора, рассказал псковичам эксперт

Идентифицировать профессионала на рынке недвижимости на сегодняшний день довольно легко. Такое мнение в эфире радиостанции «Эхо Москвы в Пскове» высказал вице-президент Российской гильдии риэлторов Валерий Виноградов.

«Российская гильдия риэлторов прикладывает определенные усилия, чтобы наши потребители достаточно просто и легко идентифицировали профессионала на рынке недвижимости. После отмены лицензирования риэлторской деятельности в 2002 году мы активно начали развивать саморегулирование, сделав определенные программы подготовки агентов и брокеров, и выдвинув определенные требования сертификации риэлторских компаний», - рассказал он.

«Сегодня достаточно просто идентифицировать профессиональную компанию, профессионального риэлтора. Для этого достаточно зайти на сайт reestr.rgr.ruи ввести ФИО человека, который представляется риэлтором, или название компании и, соответственно, увидеть, находится ли он в реестре», - отметил Валерий Виноградов.

Вице-президент РГР подчеркнул, что находящиеся в реестре компании и специалисты – проверенные профессионалы рынка. «То же самое существует в других профессиях. Существуют реестры адвокатов, реестры нотариусов, оценщиков, арбитражных управляющих. На сегодняшний день есть такой реестр сертифицированных компаний на рынке недвижимости», - добавил он.

С полной стенограммой программы «Диалоги недвижимости», посвященной риэлторской деятельности, можно ознакомиться здесь>>>.

Источник: Псковская Лента Новостей